بطلب من مورينيو.. نجم الاتحاد السعودي يفاجئ الجميع ويتفق مع فنربخشة



كشفت تقارير إخبارية تركية عن دخول إدارة فنربخشة التركى في مفاوضات جادة مع الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد لضمه قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025.

ووفقاً لما نشره الصحفي التركي "مصطفى تشيفيك" على منصة "إكس" فإن "أكون إليكالي" عضو مجلس إدارة نادي فنربخشة اتفق بشكل نهائي مع الفرنسي كريم بنزيما للعب مع النادي في الفترة المقبلة .

وأوضح "مصطفى تشيفيك" في حسابه بمنصة "إكس" أنه بعد قدوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة نادي فنربخشة، أصبحت صفقة انتقال بنزيما إلى النادي مسألة وقت لا أكثر.

وكان نادي فنربخشة التركي تعاقد بداية الأسبوع الجاري مع المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو لقيادة النادي لمدة عامين خلفًا للمدرب التركي إسماعيل كارتال.

وسبق لنادي الشباب السعودي أن تواصل مع إدارة الاتحاد لبحث إمكانية التفاوض بشأن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 36 عامًا، لكن يبدو أن أفضل لاعب في العالم للعام 2022 اختار خوض تجربة تركية والعودة إلى الملاعب الأوروبية الموسم المقبل، خصوصًا أن فنربخشة سيلعب دوري أبطال أوروبا بعد حلوله وصيفًا للدوري في الموسم الحالي.

ورفضت إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية انتقال بنزيما إلى أي ناد سعودي آخر بحسب ما أكده عدد من التقارير الصحفية.