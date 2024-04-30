بيلينغهام يسخر من برشلونة (فيديو)

وخضع بيلينغهام لاختبار لعبة الكروت، التي تحمل صور أفضل اللاعبين حول العالم، وعلق على كل اختيار يظهر له بشكل مختلف.

وسحب بيلينغهام "كارت" للاعبة إنجليزية في فريق برشلونة، وقال: "إنها لاعبة جيدة لكني أعتقد أنها في الفريق الخاطئ".

كما فوجئ بيلينغهام في بداية البرنامج، بظهور أكثر من لاعب ينتمي لفريق برشلونة في اختياراته، ليعلق ساخرًا: "هناك الكثير من لاعبي البارسا في هذه الكروت، أشعر أنه تم اصطيادي في فخ".

كما قال بيلينغهام إن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الأسبق هو أسطورته المفضلة في ملاعب كرة القدم.