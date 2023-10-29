رد فعل غريب من كروس بعد هدف بيلينغهام في برشلونة (فيديو)

أبدى الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، ردة فعل غريبة بعدما سجَّل زميله جود بيلينغهام، الهدف الأول للميرنغي والتعادل في شباك برشلونة، خلال لقاء الكلاسيكو، الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا"، في تعليقها على اللقطة: "بعد أن سجَّل بيلينغهام الهدف الأول أمس، وقف جميع اللاعبين للاحتفال لكن توني كروس ظلَّ جالسًا خاملًا، لقد أصيب بالذهول ولم يتمكن من التحرك لبضع ثوان قبل التصفيق".

وظهر في الفيديو المتداول جميع اللاعبين على مقاعد البدلاء وهم يقفون ويصفقون لهدف التعادل الذي أحرزه النجم الإنجليزي، إلا كروس بدا هادئًا تمامًا ثم صفق دون أن يتحرك.