رد فعل غريب من كروس بعد هدف بيلينغهام في برشلونة (فيديو)
أبدى الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، ردة فعل غريبة بعدما سجَّل زميله جود بيلينغهام، الهدف الأول للميرنغي والتعادل في شباك برشلونة، خلال لقاء الكلاسيكو، الذي جمعهما، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
وقالت صحيفة "ماركا"، في تعليقها على اللقطة: "بعد أن سجَّل بيلينغهام الهدف الأول أمس، وقف جميع اللاعبين للاحتفال لكن توني كروس ظلَّ جالسًا خاملًا، لقد أصيب بالذهول ولم يتمكن من التحرك لبضع ثوان قبل التصفيق".
وظهر في الفيديو المتداول جميع اللاعبين على مقاعد البدلاء وهم يقفون ويصفقون لهدف التعادل الذي أحرزه النجم الإنجليزي، إلا كروس بدا هادئًا تمامًا ثم صفق دون أن يتحرك.
وحسم ريال مدريد الكلاسيكو بالفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف بسيناريو اعتاد عليه الفريق في الموسم الحالي بتأخره ثم العودة وتحقيق الفوز.
وسجَّل هدفي ريال مدريد جود بيلينغهام، بينما سجَّل إلكاي غوندوغان هدف برشلونة.
الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 28 في صدارة جدول الترتيب متساويًا مع جيرونا في النقاط وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث الذي توقف رصيده عن النقطة الـ 24.
ووصل بيلينغهام لهدفه الـ 13 بقميص ريال مدريد في 13 مباراة.
وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد رايو فايكانو على ملعب سانتياغو برنابيو، بينما سيحل برشلونة ضيفًا على ريال سوسيداد.