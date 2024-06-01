صفقة نارية من الدوري الإيطالي على رادار النصر السعودي

وأشارت الصحيفة إلى أن أنغويسا يميل لمغادرة أوروبا وقبول العرض السعودي، خاصة أن النصر يضم نجومًا كبارًا على رأسهم كريستيانو رونالدو، ومارسيلو بروزوفيتش.

ويبلغ أنغويسا 28 عامًا، وانضم إلى نابولي في يوليو 2022 قادمًا من فولهام الإنجليزي.

وسبق أن لعب أنغويسا في صفوف فياريال الإسباني على سبيل الإعارة من فولهام، قبل تحوله للدوري الإيطالي.

وتصل القيمة التسويقية للاعب حوالي 30 مليون يورو، وخاض أنغويسا هذا الموسم 41 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.