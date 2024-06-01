صفقة نارية من الدوري الإيطالي على رادار النصر السعودي
تحركت إدارة النصر السعودي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل بشكل سريع وفوري، عقب نهاية منافسات الموسم الحالي.
ولم ينجح النصر خلال الموسم المنقضي بتحقيق أي لقب محلي، واكتفى بالفوز ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.
وتستهدف إدارة النصر حاليًّا التعاقد مع أحد لاعبي الدوري الإيطالي لتدعيم مركز خط الوسط المدافع.
وكشفت صحيفة (فوت ميركاتو) عن اهتمام كبير من جانب النصر بالتعاقد مع الدولي الكاميروني فرانك أنغويسا، نجم خط وسط نابولي الإيطالي.
وينتهي عقد أنغويسا مع نابولي في صيف 2025، ولكن اللاعب يملك بندًا في عقده يسمح له بالرحيل مقابل سداد مبلغ مالي لم يتم الكشف عنه لصالح نابولي.
ويرحب مسؤولو النصر بتحمل قيمة الشرط الجزائي أو التفاوض مع نابولي لشراء ما تبقى من عقد اللاعب.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنغويسا يميل لمغادرة أوروبا وقبول العرض السعودي، خاصة أن النصر يضم نجومًا كبارًا على رأسهم كريستيانو رونالدو، ومارسيلو بروزوفيتش.
ويبلغ أنغويسا 28 عامًا، وانضم إلى نابولي في يوليو 2022 قادمًا من فولهام الإنجليزي.
وسبق أن لعب أنغويسا في صفوف فياريال الإسباني على سبيل الإعارة من فولهام، قبل تحوله للدوري الإيطالي.
وتصل القيمة التسويقية للاعب حوالي 30 مليون يورو، وخاض أنغويسا هذا الموسم 41 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.