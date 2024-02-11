رد فعل بيلينغهام وكروس على السخرية من تشافي (فيديو)

بدا جود بيلينغهام وتوني كروس سعيدان بسخرية جماهير ريال مدريد من تشافي مدرب برشلونة خلال فوز الميرنغي 4/0 على جيرونا في الليغا أمس السبت.

واكتسح ريال مدريد ضيفه ومطارده جيرونا 4/0 على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ24 من الليغا، وبات رصيد الميرنغي 61 نقطة من 24 مباراة ويتقدم بـ5 نقاط عن جيرونا.

وفي الدقيقة 75 خلال تقدم ريال مدريد 4/0 تذكرت جماهير ريال مدريد تشافي مدرب برشلونة وبدأت بالهتاف "تشافي ابق" كسخرية من تشافي الذي تراجعت نتائج برشلونة معه هذا الموسم.