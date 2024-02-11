رد فعل بيلينغهام وكروس على السخرية من تشافي (فيديو)
بدا جود بيلينغهام وتوني كروس سعيدان بسخرية جماهير ريال مدريد من تشافي مدرب برشلونة خلال فوز الميرنغي 4/0 على جيرونا في الليغا أمس السبت.
واكتسح ريال مدريد ضيفه ومطارده جيرونا 4/0 على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ24 من الليغا، وبات رصيد الميرنغي 61 نقطة من 24 مباراة ويتقدم بـ5 نقاط عن جيرونا.
وفي الدقيقة 75 خلال تقدم ريال مدريد 4/0 تذكرت جماهير ريال مدريد تشافي مدرب برشلونة وبدأت بالهتاف "تشافي ابق" كسخرية من تشافي الذي تراجعت نتائج برشلونة معه هذا الموسم.
وظهر بيلينغهام وكروس يضحكان خلال هتافات جماهير ريال مدريد الساخرة من تشافي.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا ويملك 61 نقطة ويتقدم بـ11 نقطة عن برشلونة الثالث والذي لعب مباراة أقل.
ويحل ريال مدريد ضيفا على لايبزيغ الألماني يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه رايو فاليكانو وإشبيلية، قبل مواجهة لايبزيغ مجددا في الإياب.
وخسر ريال مدريد مرتين فقط هذا الموسم في مختلف المسابقات، وجاءت الخسارتان أمام أتلتيكو مدريد، بواقع مرة في الليغا ومرة في كأس ملك إسبانيا.
وكان تشافي قد أعلن أنه سيغادر برشلونة بنهاية الموسم الحالي رغم أن عقده ينتهي مع برشلونة في يونيو 2025.
وبات تشافي المدرب صاحب أكثر عدد من الخسائر مع برشلونة بواقع 26 مرة مقابل التعادل 20 مرة وفاز 78 مرة في 124 مباراة.
وفاز ريال مدريد هذا الموسم مرتين على برشلونة بواقع 2/1 في الليغا، و4/1 في كأس السوبر الإسباني، وسيلتقي الفريقان مجددا في أبريل المقبل في الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو.