حدث تاريخي في كأس السوبر السعودي
بعد تأهل النصر إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، تشهد النسخة المقبلة من كأس السوبر السعودي حدثًا تاريخيًا بعد تأكد مواجهته للهلال.
وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في كل شوط ليمنح النصر الفوز 3-1 على ضيفه الخليج اليوم الأربعاء ليضرب موعدا مع الهلال في نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.
وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد فوزه 2-1 على الاتحاد في مباراة في قمة الثلاثاء.
وبذلك، سيشهد كأس السوبر حدثًا تاريخيًا، فلأول مرة مشاركة أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، دون مقاعد لفرق كأس خادم الحرمين.
تفاصيل المشاركة
ستقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة بمشاركة 4 فرق، صاحبا المركزين الأول والثاني في الدوري والكأس، وتنص لوائح البطولة على أنه في حال حصل فريق على بطاقتي تأهل (من خلال الدوري والكأس)، فإن البطاقة تذهب لصاحب المركز الثالث بالدوري.
أما في حال احتل نفس الفريقين المركزين الأول والثاني في الدوري والكأس، فإن صاحبي المركزين الثالث والرابع بالدوري يتأهلان للمشاركة.
وضمن الهلال والنصر تأهلهما إلى النسخة المقبلة من السوبر السعودي بعد أن تأكد إنهاء أحدهما الدوري في المركز الأول، والآخر في الوصافة.
ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 80 نقطة، وله مباراة مؤجلة، فيما يأتي النصر ثانيًا بـ71 نقطة.