حدث تاريخي في كأس السوبر السعودي

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في كل شوط ليمنح النصر الفوز 3-1 على ضيفه الخليج اليوم الأربعاء ليضرب موعدا مع الهلال في نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد فوزه 2-1 على الاتحاد في مباراة في قمة الثلاثاء.

وبذلك، سيشهد كأس السوبر حدثًا تاريخيًا، فلأول مرة مشاركة أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين، دون مقاعد لفرق كأس خادم الحرمين.