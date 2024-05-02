النصر يهزم الخليج ويلاقي الهلال في نهائي كأس الملك
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى الفوز أمام الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (3 ـ1) ليحجز البطاقة الثانية إلى نهائي المسابقة ويلتحق بالهلال المتأهل في وقت سابق على حساب الاتحاد.
وسجل رونالدو هدفا في كل شوط بينما سجل السنغالي ساديو ماني هدفا ليمنحا النصر فوزا مستحقا 3-1 على ضيفه الخليج، في مباراة شهدت سيطرة واضحة لفريق النصر منذ بدايتها، وكانت نيته واضحة في تسجيل هدف في الدقائق الأولى لحسم الانتصار مبكرا.
وافتتح رونالدو التسجيل بعد 17 دقيقة من بداية المباراة بعدما استغل خطأ من إبراهيم سيهيتش حارس الخليج في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء، ليسدد البرتغالي مباشرة بذكاء في المرمى الخالي.
واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر بعد لمسة يد على مدافع الضيوف، وتقدم ماني لتنفيذها ووضع الكرة بنجاح في المرمى في الدقيقة 37.
وألغى الحكم هدفا سجله أيمن يحيى جناح النصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، بعدما حصل على تمريرة بينية انفرد على إثرها بالمرمى من منتصف الملعب ووضع الكرة في الشباك، لكنه كان في موقف تسلل.
وأضاف رونالدو قائد النصر الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 57 بتسديدة من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من عبد الإله الخيبري قابلها رونالدو بلمسة مباشرة في الشباك.
وفي الدقيقة 82، قلص فواز الطريس النتيجة للفريق الزائر بعدما قابل تمريرة عرضية من الناحية اليسرى بتسديدة مباشرة في مرمى ديفيد أوسبينا حارس النصر.
وأهدر المصري محمد شريف مهاجم الخليج فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 87 بعدما تلقى تمريرة بينية خلف دفاع النصر وحاول التقدم نحو منطقة الجزاء، لكن أوسبينا تقدم بنجاح وقطع الكرة قبل أن يبعدها الدفاع.
وكان نادي الهلال تأهل بدوره إلى المباراة النهائية بعد فوزه 2-1 على الاتحاد في مباراة قمة أمس الثلاثاء.