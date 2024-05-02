النصر يهزم الخليج ويلاقي الهلال في نهائي كأس الملك

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى الفوز أمام الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (3 ـ1) ليحجز البطاقة الثانية إلى نهائي المسابقة ويلتحق بالهلال المتأهل في وقت سابق على حساب الاتحاد.

وسجل رونالدو هدفا في كل شوط بينما سجل السنغالي ساديو ماني هدفا ليمنحا النصر فوزا مستحقا 3-1 على ضيفه الخليج، في مباراة شهدت سيطرة واضحة لفريق النصر منذ بدايتها، وكانت نيته واضحة في تسجيل هدف في الدقائق الأولى لحسم الانتصار مبكرا.

وافتتح رونالدو التسجيل بعد 17 دقيقة من بداية المباراة بعدما استغل خطأ من إبراهيم سيهيتش حارس الخليج في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء، ليسدد البرتغالي مباشرة بذكاء في المرمى الخالي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر بعد لمسة يد على مدافع الضيوف، وتقدم ماني لتنفيذها ووضع الكرة بنجاح في المرمى في الدقيقة 37.

وألغى الحكم هدفا سجله أيمن يحيى جناح النصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، بعدما حصل على تمريرة بينية انفرد على إثرها بالمرمى من منتصف الملعب ووضع الكرة في الشباك، لكنه كان في موقف تسلل.