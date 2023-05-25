مورينيو يثير الجدل مجددا: ليس لدي أي مشاعر تجاه توتنهام
أثار البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي الجدل، بعد تصريحات مثيرة منه تجاه نادي توتنهام الإنجليزي، والذي دربه مع نهاية عام 2019.
وكان مورينيو قد تولى منصبه خلفا لماوريسيو بوكيتينو كمدرب لتوتنهام في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واستطاع أن يقود النادي إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد 17 شهرا فقط من تكليفه بقيادة "السبيرز"، أعلن نادي توتنهام إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق الإنجليزي.
وقال مورينيو عن تدريبه للفريق الإنجليزي: "توتنهام هوتسبير هو أكثر الفرق التي دربتها، ليس لدي مشاعر تجاهها".
وأوضح: "النادي الوحيد في مسيرتي التدريبية الذي ليس لدي شعور كبير به هو توتنهام".
وطلب مورينيو من جماهير "السبيررز" عدم تفسير تصريحاته بشكل خاطئ قائلا: "آمل ألا يساء فهمي من مشجعي توتنهام .. لكن هذا هو النادي الوحيد الذي لا تربطني به علاقة وثيقة.. ربما لأن الملعب كان فارغًا في فترة فيروس كورونا، ولأن الرئيس دانييل ليفي لم يقدم الكثير لي".
موقف ديبالا من نهائي الدوري الأوروبي
من جهة أخرى كشف مورينيو عن موقف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من التواجد مع ذئاب روما في نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية، يوم 31 مايو.
وضرب روما موعدا مع إشبيلية الإسباني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي في النسخة الحالية 2023.
وقال مورينيو، إن ديبالا لن يتمكن من التواجد في التشكيلة الأساسية لروما في هذه المواجهة المرتقبة.
وأشار إلى أن ديبالا سيتمكن من المشاركة لمدة 15 إلى 20 دقيقة على الأكثر.
روما تأهل للنهائي بعد اجتيازه عقبة باير ليفركوزن في نصف النهائي، بينما تأهل إشبيلية على حساب يوفنتوس.
وتقام مباراة روما وإشبيلية، يوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مايو الجاري، في بودابست بالمجر.