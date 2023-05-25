مورينيو يثير الجدل مجددا: ليس لدي أي مشاعر تجاه توتنهام

وكان مورينيو قد تولى منصبه خلفا لماوريسيو بوكيتينو كمدرب لتوتنهام في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واستطاع أن يقود النادي إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد 17 شهرا فقط من تكليفه بقيادة "السبيرز"، أعلن نادي توتنهام إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني للفريق الإنجليزي.

وقال مورينيو عن تدريبه للفريق الإنجليزي: "توتنهام هوتسبير هو أكثر الفرق التي دربتها، ليس لدي مشاعر تجاهها".

وأوضح: "النادي الوحيد في مسيرتي التدريبية الذي ليس لدي شعور كبير به هو توتنهام".

وطلب مورينيو من جماهير "السبيررز" عدم تفسير تصريحاته بشكل خاطئ قائلا: "آمل ألا يساء فهمي من مشجعي توتنهام .. لكن هذا هو النادي الوحيد الذي لا تربطني به علاقة وثيقة.. ربما لأن الملعب كان فارغًا في فترة فيروس كورونا، ولأن الرئيس دانييل ليفي لم يقدم الكثير لي".