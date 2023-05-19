بطريقة حماسية مثيرة.. مورينيو يحتفل مع جماهير روما بالتأهل لنهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

وتعادل روما سلبيا مع باير ليفركوزن في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليتأهل إلى النهائي مستغلا فوزه ذهابا 1-صفر.

وفور نهاية المباراة طاف مورينيو حول الملعب حتى وصل إلى جماهير روما، ليحتفل معها بجنون.

وقام مورينيو بتوجيه تحية خاصة مع الإمساك بالشباك التي تحجز بين الملعب والجماهير، وقام بهزها مرات عديدة بحماس شديد.