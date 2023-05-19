بطريقة حماسية مثيرة.. مورينيو يحتفل مع جماهير روما بالتأهل لنهائي الدوري الأوروبي (فيديو)
احتفل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي بتأهل فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن الألماني بطريقة مثيرة وحماس منقطع النظير.
وتعادل روما سلبيا مع باير ليفركوزن في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليتأهل إلى النهائي مستغلا فوزه ذهابا 1-صفر.
وفور نهاية المباراة طاف مورينيو حول الملعب حتى وصل إلى جماهير روما، ليحتفل معها بجنون.
وقام مورينيو بتوجيه تحية خاصة مع الإمساك بالشباك التي تحجز بين الملعب والجماهير، وقام بهزها مرات عديدة بحماس شديد.
يذكر أن روما بهذا التأهل وصل للنهائي الأوروبي الثاني على التوالي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.
وكان روما تحت الضغط أمام صاحب الضيافة الذي أهدر الكثير من الفرص وحرمه إطار المرمى من التسجيل، ليتأهل الفريق الإيطالي إلى النهائي.