بالدرجات.. تقييم لاعبي كلاسيكو النجم الساحلي والترجي

دعم الترجي التونسي موقعه في صدارة ترتيب مرحلة الصراع من أجل لقب الدوري التونسي بعدما عاد بفوز ثمين على حساب مضيفه النجم الساحلي في ملعب سوسة بهدف دون مقابل لمهاجمه البرازيلي رودريغو رودريغيز.