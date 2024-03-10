بالدرجات.. تقييم لاعبي كلاسيكو النجم الساحلي والترجي
دعم الترجي التونسي موقعه في صدارة ترتيب مرحلة الصراع من أجل لقب الدوري التونسي بعدما عاد بفوز ثمين على حساب مضيفه النجم الساحلي في ملعب سوسة بهدف دون مقابل لمهاجمه البرازيلي رودريغو رودريغيز.
وكان لاعبو الترجي الأفضل على المستطيل الأخضر طيلة المباراة فيما ظهر أصحاب الأرض بأداء محبط أمام جماهيرهم.
ورفع الفوز رصيد الترجي إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة في حين ظل رصيد النجم الساحلي عن نقطة وحيدة في المركز الرابع.
وفيما يلي تقييم لاعبي "كلاسيكو" تونس:
النجم الساحلي:
علي الجمل: 5.5
غفران النوالي: 6
حسام بن علي: 6.5
حمزة الجلاصي: 6
صلاح الدين الغدامسي: 5
لؤي بن حسين: 5
جاك مبيه: 6.5
سومايلا سيديبيه: 7
أسامة عبيد: 6.5
فيني بوغونغا:4.5
محمد هادي جرتيلة؛ 5
ياسين الشماخي: 4.5
أصيل الجزيري: 5
ابراهيم السويسي: 5
فرج بن نجيمة: 6
الترجي التونسي
أمان الله مميش 7
رائد بوشنيبة 6
أمين بن حميدة 7.5
ياسين مرياح 7
محمد أمين توغاي 6.5
روجي أهولو 6.5
زكرياء العايب 6.5
أسامة بوقرة 7
حسام تقا 6.5
يان ساس 7.5
رودريغو رودريغيز 8.5
غيلان الشعلالي 7.5
محمد وائل الدربالي: 5.5
أندريه بوكيا: 6