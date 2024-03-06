الأرقام تكشف مفاجأة.. الترجي التونسي يتفوق على الأهلي وصن داونز والوداد

كشف تقرير إحصائي أنه مع نهاية دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2024، رفع الترجي التونسي رصيده من عدد الانتصارات في دور المجموعات للمسابقة منذ إنشائها إلى 65 انتصارًا، كأكثر الفرق اهتداء للفوز في هذه المرحلة.

وحقق الترجي التونسي فوزه الخامس والستين في تاريخ مشاركاته في دور المجموعات، أمام الهلال السوداني ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بفضل هدف مدافعه ياسين مرياح.

وقبل ذلك، وضمن دور المجموعات من النسخة الحالية، نجح الترجي في الفوز على مواطنه النجم الساحلي ليرفع عدد انتصاراته إلى ثلاثة، ويتأهل ثانيا عن مجموعته إلى جانب بترو أتلتيكو الأنغولي المتصدر.

وبحسب الإحصائيات ذاتها، فإن الترجي يتصدر ترتيب أكثر الأندية تحقيقا للفوز في دور المجموعات بفارق ستة انتصارات عن أقرب ملاحقيه، وغريمه الأول في المسابقة القارية، الأهلي المصري (59 فوزا في دور المجموعات)، وذلك على الرغم من أن الأخير أحرز 11 لقبا، مقابل 4 ألقاب للفريق الأحمر والأصفر.

وبعيدا عن الترجي والأهلي، يأتي تي بي مازيمبي الكونغولي ثالثا في الترتيب برصيد 37 انتصارا، أمام صن داونز الجنوب أفريقي الذي يملك 36 فوزا في الأدوار ذاتها، فيما حل الوداد المغربي خامسا بواقع 32 فوزا.

وشملت المراتب العشر الأولى لأكثر الأندية تحقيقا للفوز في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا كلا من أسيك ميموزا الإيفواري (28)، والرجاء المغربي (27)، والنجم الساحلي (25)، والزمالك (22)، والهلال السوداني (21).

ويبحث الترجي التونسي عن التتويج في دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعد أن أحرز اللقب القاري في 1994، و2011، و2018، و2019.

يشار إلى أن الترجي سيتعرف على منافسه في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا في الثالث عشر من الشهر الجاري، موعد إجراء حفل القرعة.