كفاراتسخيليا يرد على أنباء ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة
تحدث الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي الإيطالي، عن ارتباط اسمه بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية وأبرزها برشلونة مع موسم الانتقالات المقبل.
وجذب كفاراتسخيليا أنظار أندية أوروبا منذ بداية الموسم الماضي بسبب أدائه المميز، وارتبط بريال مدريد، وهذا الموسم يرتبط باهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان.
كما تألق كفاراتسخيليا مع فريقه الإيطالي العام الماضي وقدم موسمًا مميزًا ساهم في قيادة فريقه للقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 33 عامًا.
هذا الموسم سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 26 مباراة بالدوري.
وسُئل كفاراتسخيليا لأول مرة عن شعور اللعب لنابولي، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، قائلا: "أنا سعيد جدًا لأن جماهير نابولي رائعة حقًا، إنهم يحبون كرة القدم كثيراً وأنا فخور بأنهم يعاملونني بشكل جيد".
وأضاف: "نابولي فريق عظيم وله أساطير عظيمة، مارادونا لعب هنا ولا يوجد أحد أعظم منه، إنها أيضًا مدينة رائعة، وفي رأيي، واحد من أفضل الأندية في العالم، مثل هذه الأشياء هي التي تجعل تجربتك في النادي لا تُنسى".
وعلّق كفاراتسخيليا على لقب "كفارادونا" الذي يطلقه عليه الجمهور، قائلا: "مارادونا هو إله نابولي، أن تتم مقارنتي به هو أمر جميل جداً، لكن بالطبع لا أستطيع أن أقارن نفسي به لأنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".
كما تحدث الجناح الجورجي عن شعور اللعب في دوري أبطال أوروبا، قائلا: "بالنسبة لي، هذا حلم، حتى في أحلامي لم أكن أتخيل أنني سأستمع يومًا ما إلى نشيد دوري الأبطال على أرض الملعب، كان من الرائع الاستماع إليه للمرة الأولى.