كفاراتسخيليا يرد على أنباء ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة

تحدث الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي الإيطالي، عن ارتباط اسمه بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية وأبرزها برشلونة مع موسم الانتقالات المقبل.

وجذب كفاراتسخيليا أنظار أندية أوروبا منذ بداية الموسم الماضي بسبب أدائه المميز، وارتبط بريال مدريد، وهذا الموسم يرتبط باهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان.

كما تألق كفاراتسخيليا مع فريقه الإيطالي العام الماضي وقدم موسمًا مميزًا ساهم في قيادة فريقه للقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 33 عامًا.

هذا الموسم سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 26 مباراة بالدوري.