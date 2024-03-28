رسميًّا.. تحديد موعد نهائيي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

رسميًّا.. تحديد موعد نهائيي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، مواعيد المباريات النهائية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم 2023/2024.
وسيتم لعب نهائي كل مسابقة من مباراتين، حيث يستضيف كل فريق مباراة واحدة على ملعبه في مايو 2024.
وقال الكاف: "ستقام مباراة الذهاب من كأس الكونفدرالية يوم الأحد الـ12 من مايو 2024، وستقام مباراة الإياب يوم الأحد الـ19 من مايو 2024".
وأضاف: "ستقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الـ18 من مايو 2024، وستقام مباراة الإياب يوم السبت الـ25 من مايو 2024".
ووصل مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى ربع النهائي حيث سيلعب الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة، مع سيمبا غدا الجمعة.
ويلعب مازيمبي أمام بيترو أتلتيكو، ويواجه يانغ أفريكانز منافسه ماميلودي صن داونز، ويلتقي الترجي مع أسيك ميموزا.
وفي ربع نهائي كاس الكونفدرالية يلعب ريفرز يونايتد مع اتحاد الجزائر، والملعب المالي أمام دريمز، ويواجه الزمالك مواطنه فيوتشر، ويلعب نهضة بركان أمام أبوسليم.