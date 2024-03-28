رسميًّا.. تحديد موعد نهائيي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، مواعيد المباريات النهائية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم 2023/2024.

وسيتم لعب نهائي كل مسابقة من مباراتين، حيث يستضيف كل فريق مباراة واحدة على ملعبه في مايو 2024.

وقال الكاف: "ستقام مباراة الذهاب من كأس الكونفدرالية يوم الأحد الـ12 من مايو 2024، وستقام مباراة الإياب يوم الأحد الـ19 من مايو 2024".

وأضاف: "ستقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الـ18 من مايو 2024، وستقام مباراة الإياب يوم السبت الـ25 من مايو 2024".