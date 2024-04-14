بايرن ميونخ يتواصل مع زيدان
قالت صحيفة "ذا صن" إن بايرن ميونخ طلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان العودة إلى التدريب بعد أن ظل عاطلا عن العمل لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.
رحل زيدان، البالغ من العمر 51 عاما، عن ريال مدريد في يونيو 2021، في فترته التدريبية الثانية مع الميرنغي.
ومنذ رحيل زيدان عن ريال مدريد، تواصلت معه العديد من الفرق مثل يوفنتوس وباريس سان جيرمان، علما أن اللاعب السابق يحلم بتدريب منتخب فرنسا.
وذكرت "ذا صن" أن مسؤولي بايرن ميونخ اتصلوا بالوفد المرافق لزين الدين زيدان لمعرفة ما إذا كان يرغب في العودة إلى التدريب أم لا.
وأعلن بايرن ميونخ أن مدربه الحالي توماس توخيل سيغادر بنهاية الموسم الحالي رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.
ووصل توخيل إلى بايرن ميونخ في مارس 2023 وساعد الفريق البافاري على الفوز بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي في الجولة الأخيرة.
لكن بايرن ميونخ خسر لقب الدوري الألماني الموسم الحالي ونجح باير ليفركوزن في كسر سيطرة النادي البافاري على المسابقة التي استمرت 11 موسما متتاليا.
وفي فترته الأولى مع ريال مدريد والتي امتدت بين يناير 2016 ومايو 2018 قاد زيدان الميرنغي للعديد من الألقاب أبرزها التتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.
وعاد زيدان إلى ريال مدريد في مارس 2019، وفاز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، قبل أن يغادر مرة أخرى في يونيو 2021.
وبحسب "ذا صن"، فإن زيدان ضمن قائمة تضم جوليان ناغلزمان وهانز فليك وجوزيه مورينيو على رادار إدارة بايرن ميونخ.