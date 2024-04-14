بايرن ميونخ يتواصل مع زيدان

قالت صحيفة "ذا صن" إن بايرن ميونخ طلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان العودة إلى التدريب بعد أن ظل عاطلا عن العمل لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.

رحل زيدان، البالغ من العمر 51 عاما، عن ريال مدريد في يونيو 2021، في فترته التدريبية الثانية مع الميرنغي.

ومنذ رحيل زيدان عن ريال مدريد، تواصلت معه العديد من الفرق مثل يوفنتوس وباريس سان جيرمان، علما أن اللاعب السابق يحلم بتدريب منتخب فرنسا.

وذكرت "ذا صن" أن مسؤولي بايرن ميونخ اتصلوا بالوفد المرافق لزين الدين زيدان لمعرفة ما إذا كان يرغب في العودة إلى التدريب أم لا.

وأعلن بايرن ميونخ أن مدربه الحالي توماس توخيل سيغادر بنهاية الموسم الحالي رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.