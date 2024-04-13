بعد إصابته أمام كولن.. تأكد غياب لاعب بايرن ميونخ عن مواجهة آرسنال

كشفت تقارير صحفية عن تعرض الفرنسي كينغسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، لإصابة قوية في مواجهة كولن، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، في الدوري الألماني، ليتلقى الفريق البافاري صدمة قوية قبل مواجهة آرسنال، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ تعادل مع آرسنال في لندن، قبل أن يواجه الغانرز مرة أخرى في لقاء إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وشهدت مباراة اليوم تعرض كومان للإصابة وغادر الملعب بعد بداية الشوط الثاني بأقل من 5 دقائق، ودخل بدلًا منه جمال موسيالا.

وظهر اللاعب وهو غير قادر على السير بشكل جيد، ويتكئ على أفراد الجهاز الطبي، وهو ما يؤكد قوة إصابته.