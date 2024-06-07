مدرب البرتغال يرد على أنباء وضع رونالدو على مقاعد البدلاء في يورو 2024

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مشاركة أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو أساسيا أو على مقاعد البدلاء خلال بطولة يورو 2024، على الرغم من إشادته بمكانة مهاجم النصر السعودي.

وانضم رونالدو اليوم الجمعة إلى معسكر البرتغال استعدادا للمشاركة في نهائيات أمم أوروبا 2024، التي تبدأ منافساتها في 14 من الشهر الجاري في ألمانيا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة كرواتيا غدًا السبت وديا، رد مارتينيز على سؤال بشأن مدى استعداد رونالدو للجلوس بديلا في أمم أوروبا وذلك بعد تداول تقارير حول عدم جاهزيته الفنية بالشكل المطلوب.

وقال مدرب المنتخب البرتغالي: "كريستيانو يقدم أداءً جيدا للغاية، ليس هناك شك في أنه هداف تاريخي وعلامة مميزة في المنتخب، وفي تاريخ النهائيات والدليل أنه يخوض بطولة أوروبا السادسة له، وهو الوحيد الذي لعب 5 دورات متتالية، إنه إنجاز فريد من نوعه في كرة القدم العالمية".

وتابع: "لكننا نسعى لأن نخلق قدرة تنافسية بين 23 لاعبا على أرض الملعب، سنتخذ القرار في الوقت المناسب ورونالدو مستعد لتقديم كل شيء، لا يوجد لاعب آخر يقدم ما يمكن أن يقدمه لنا كريستيانو".