فورمولا 1.. وليامز ينافس بسيارتين في سباق اليابان
يبدو أن فريق وليامز واثق من تدعيم قدرته بسيارتين في سباق جائزة اليابان الكبرى الشهر المقبل، بعد أن كانت لديه سيارة واحدة فقط في سباق أستراليا يوم الأحد الماضي بسبب أضرار تعرضت لها سيارة واحدة بسبب حادث لكنه لا يزال لا يملك هيكلا بديلا.
واضطر لوغان سارغنت للغياب عن السباق في ملبورن بعد أن حطم زميله الأكثر خبرة أليكس ألبون، السائق الأول الفعال، سيارته أثناء التجارب ثم حصل على سيارة السائق الأمريكي بسبب عدم وجود هيكل ثالث.
وقال جيمس فاولز رئيس فريق وليامز في بيان على موقع الفريق إن سائقي الفريق سينافسان في سوزوكا.
وأضاف "أنا واثق من أننا سنكون قادرين على إصلاح الهيكل التالف، لقد اتخذنا إجراءات للتأكد من عودة الهيكل إلى هنا في المصنع في إنجلترا في وقت مبكر للغاية من صباح يوم الإثنين الماضي وأعتقد أنه وصل نحو الساعة الثانية صباحا".
وقال فاولز إن الإصلاحات بدأت على الفور.
وأضاف "في سوزوكا سيكون لدينا سيارتان دون مشاكل كثيرة، لن يكون لدينا هيكل احتياطي في اليابان، كانت الخطة الأصلية قبل بدء الموسم امتلاك ثلاثة هياكل كما هو متوقع في السباق الأول، وقد تراجع ذلك نحو الثالث مع حدوث تأخير أكثر فأكثر".
وتابع "منذ ذلك الحين، وخاصة مع العمل الذي نقوم به الآن على الهيكل رقم 2، سيكون هناك قدر بسيط من التأخير مرة أخرى، ومع ذلك سيكون لدينا هيكل ثالث قريبا".
وقال فاولز إن بناء هيكل السيارة استغرق آلاف الساعات من العمل في قسم المركبات.
ولم يحصد وليامز، الذي احتل المركز السابع في الترتيب العام في 2023 مع حصول ألبون على 27 نقطة من أصل 28، أي نقطة في ثلاثة سباقات حتى الآن هذا الموسم.
وأوضح فاولز أن إعطاء الأولوية لألبون على سارغنت في ملبورن كان إلى حد بعيد القرار الأصعب الذي اتخذه في فورمولا 1 لكنه الصحيح فيما يتعلق بالأداء.
وأضاف عن الوضع في ملبورن "لقد رأى العالم كله أين نحن في الواقع ومدى تأخرنا وما هو العمل الذي يتعين علينا القيام به للمضي قدما".