فورمولا 1.. وليامز ينافس بسيارتين في سباق اليابان

يبدو أن فريق وليامز واثق من تدعيم قدرته بسيارتين في سباق جائزة اليابان الكبرى الشهر المقبل، بعد أن كانت لديه سيارة واحدة فقط في سباق أستراليا يوم الأحد الماضي بسبب أضرار تعرضت لها سيارة واحدة بسبب حادث لكنه لا يزال لا يملك هيكلا بديلا.

واضطر لوغان سارغنت للغياب عن السباق في ملبورن بعد أن حطم زميله الأكثر خبرة أليكس ألبون، السائق الأول الفعال، سيارته أثناء التجارب ثم حصل على سيارة السائق الأمريكي بسبب عدم وجود هيكل ثالث.

وقال جيمس فاولز رئيس فريق وليامز في بيان على موقع الفريق إن سائقي الفريق سينافسان في سوزوكا.

وأضاف "أنا واثق من أننا سنكون قادرين على إصلاح الهيكل التالف، لقد اتخذنا إجراءات للتأكد من عودة الهيكل إلى هنا في المصنع في إنجلترا في وقت مبكر للغاية من صباح يوم الإثنين الماضي وأعتقد أنه وصل نحو الساعة الثانية صباحا".

وقال فاولز إن الإصلاحات بدأت على الفور.