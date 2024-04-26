ميلان لـ"إرم نيوز": هذه حقيقة المفاوضات مع فاريولي لخلافة بيولي
كشف جيفري مونكادا، مكتشف المواهب ورئيس قطاع الكشافة في نادي "إي سي ميلان" الإيطالي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" حقيقة مفاوضات النادي الإيطالي مع فرانشيسكو فاريولي لقيادة الفريق في الصيف.
واستقر ميلان على رحيل بيولي في نهاية منافسات الموسم الحالي بعد تراجع النتائج، خاصة بعد الخروج من الدوري الأوروبي على يد روما، ثم الخسارة من إنتر في الدوري الإيطالي.
تقارير صحفية إيطالية، قد أشارت إلى ظهور اسم جديد ضمن الأسماء المرشحة لخلافة ستيفانو بيولي مدرب ميلان الحالي في الموسم المقبل.
وأكدت التقارير الصحفية الإيطالية أن فرانشيسكو فاريولي مدرب فريق نيس الفرنسي دخل بقوة ضمن الأسماء المرشحة لخلافة بيولي، ليرافق كلا من باولو فونسيكا مدرب ليل الفرنسي، وجولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد السابق، وكريستوف جالتييه مدرب الدحيل، ومارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد السعودي، ضمن قائمة مرشحة لتدريب الفريق الإيطالي.
وقال مونكادا، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "لم يحدث أي تواصل من جانب ميلان مع فرانشيسكو فاريولي مدرب فريق نيس الفرنسي لقيادة الروسونيري خلال الفترة القادمة".
وأضاف: "كل تلك الأخبار التي تصدر من الصحف الإيطالية والعالمية حول التعاقد مع فاريولي غير صحيحة وكاذبة".
ماذا قدم فرانشيسكو فاريولي مع نيس في الموسم الحالي؟
المدرب صاحب الـ 35 عاما يخوض الموسم الأول مع نيس، ويقود الفريق للمركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 48 نقطة.
فاريولي مدرب فاتح كاراجومروك التركي السابق قاد الموسم الحالي 34 مباراة مع نيس وحقق الفوز في 16 مباراة، وخسر 9، وتعادل في مثلها.