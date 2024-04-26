ميلان لـ"إرم نيوز": هذه حقيقة المفاوضات مع فاريولي لخلافة بيولي‎

واستقر ميلان على رحيل بيولي في نهاية منافسات الموسم الحالي بعد تراجع النتائج، خاصة بعد الخروج من الدوري الأوروبي على يد روما، ثم الخسارة من إنتر في الدوري الإيطالي.

تقارير صحفية إيطالية، قد أشارت إلى ظهور اسم جديد ضمن الأسماء المرشحة لخلافة ستيفانو بيولي مدرب ميلان الحالي في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية الإيطالية أن فرانشيسكو فاريولي مدرب فريق نيس الفرنسي دخل بقوة ضمن الأسماء المرشحة لخلافة بيولي، ليرافق كلا من باولو فونسيكا مدرب ليل الفرنسي، وجولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد السابق، وكريستوف جالتييه مدرب الدحيل، ومارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد السعودي، ضمن قائمة مرشحة لتدريب الفريق الإيطالي.