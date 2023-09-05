الأهلي المصري.. 3 سنوات من البحث عن مهاجم
يعيش النادي الأهلي المصري أزمة تتمثل بفشل الفريق الأول في التعاقد مع مهاجم "رأس حربة" منذ ما يقرب من 3 سنوات.
آخر مهاجم صريح الأهلي قد تعاقد معه هو السنغالي أليو بادجي، قادمًا من رابيد فيينا النمساوي، ومحمد شريف من وادي دجلة، وأحمد ياسر ريان من الجونة، وهذه التعاقدات كانت في العام 202.
ولم يظهر أي من الثلاثي بمستوى جيد سوى محمد شريف في يوم واحد، العام 2021، بينما فشل الثنائي أليو بادي، وأحمد ياسر ريان، في التأقلم والظهور بمستوى جيد مع المارد الأحمر.
3 سنوات من البحث عن مهاجم
رغم عدم ظهور الأسماء السابقة بمستوى جيد إلا أن إدارة النادي الأحمر فشلت في التعاقد مع مهاجم صريح لسد الفراغ الهجومي في الفريق.
وكانت حجة مجلس إدارة الأهلي أن الفريق استطاع الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات في 4 مواسم بتواجد هذه الأسماء، وبالتالي لا يوجد أي مانع أو عائق في التعاقد مع مهاجم.
وعادت أزمة المهاجم الصريح للطفو على سطح الأحداث داخل النادي الأهلي، بعد عدم حسم ملف المهاجم الأجنبي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ودعم الأهلي صفوفه، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من لاعب الوسط إمام قادمًا ميتلاند الدنماركي، والمغربي رضا سليم جناح الجيش الملكي المغربي.
وعرضت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أكثر من اسم على مارسيل كولر مدرب الفريق لاختيار أي منهم، إلا أنه رفض كل المعروض عليه، ويفضل الانتظار حتى شهر يناير المقبل.
أزمة في كأس العالم للأندية
سيقع الأهلي في أزمة كبير بكأس العالم للأندية التي ستقام، في شهر ديسمبر، المقبل في المملكة العربية السعودية، حال عدم التعاقد مع مهاجم صريح لقيادة خط الهجوم.
وبعد رحيل محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي لم يتبق سوى محمد عبدالمنعم "كهربا" وصلاح محسن "العائد من الإعارة" والثنائي يلعب كمهاجم حال الحاجة إلى ذلك، فمركز كهربا الأصلي جناح أيسر، وصلاح محسن مهاجم ثاني أو جناح.
وسحبت قرعة كأس العالم للأندية 2023، اليوم الثلاثاء، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية بمشاركة ممثلي أبطال القارات وعلى رأسهم، نادي الاتحاد السعودي بطل الدوري المحلي.
وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة الفائز من مباراة الاتحاد السعودي، وأوكلاند سيتي.
وسيضطر الأهلي للتعاقد مع مهاجم قوي خاصة في حالة مواجهة الاتحاد بطل الدوري السعودي، الذي يضم: كرم بنزيما، ونغولو كانتي، ورومارينيو، وعبدالرزاق حمدالله.