الأهلي المصري.. 3 سنوات من البحث عن مهاجم

3 سنوات من البحث عن مهاجم

رغم عدم ظهور الأسماء السابقة بمستوى جيد إلا أن إدارة النادي الأحمر فشلت في التعاقد مع مهاجم صريح لسد الفراغ الهجومي في الفريق.

وكانت حجة مجلس إدارة الأهلي أن الفريق استطاع الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات في 4 مواسم بتواجد هذه الأسماء، وبالتالي لا يوجد أي مانع أو عائق في التعاقد مع مهاجم.

وعادت أزمة المهاجم الصريح للطفو على سطح الأحداث داخل النادي الأهلي، بعد عدم حسم ملف المهاجم الأجنبي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ودعم الأهلي صفوفه، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من لاعب الوسط إمام قادمًا ميتلاند الدنماركي، والمغربي رضا سليم جناح الجيش الملكي المغربي.

وعرضت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أكثر من اسم على مارسيل كولر مدرب الفريق لاختيار أي منهم، إلا أنه رفض كل المعروض عليه، ويفضل الانتظار حتى شهر يناير المقبل.