ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يتعادل مع بيرنلي.. وتوتنهام يهزم لوتون

تعرض تشيلسي لانتكاسة أخرى في موسمه المتقلب عندما تعادل 2-2 على أرضه مع عشرة لاعبين من بيرنلي الذي لا يزال يعاني من مشاكل الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وبدا فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي تكلف الكثير من الأموال وكأنه امتلك زمام الأمور عندما تلقى لورينس أسينيون لاعب بيرنلي الإنذار الثاني بسبب عرقلة ميخايلو مودريك وسجل الهداف كول بالمر ركلة الجزاء في الدقيقة 44.

لكن جوش كولين فاجأ جماهير ستامفورد بريدج عندما هز الشباك بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وعانى تشيلسي للاستفادة من تفوقه العددي قبل أن يستعيد تقدمه في الدقيقة 78 عندما سجل بالمر مرة أخرى، هذه المرة بتسديدة منخفضة.

وأدرك بيرنلي التعادل مرة أخرى بعد ثلاث دقائق عندما سجل دارا أوشي من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وترك التعادل تشيلسي في المركز الـ11، بينما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير متأخرا بفارق أربع نقاط عن نوتنغهام فورست صاحب المركز الـ17.