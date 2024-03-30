ترتيب الدوري الإنجليزي: تشيلسي يتعادل مع بيرنلي.. وتوتنهام يهزم لوتون
تعرض تشيلسي لانتكاسة أخرى في موسمه المتقلب عندما تعادل 2-2 على أرضه مع عشرة لاعبين من بيرنلي الذي لا يزال يعاني من مشاكل الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.
وبدا فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي تكلف الكثير من الأموال وكأنه امتلك زمام الأمور عندما تلقى لورينس أسينيون لاعب بيرنلي الإنذار الثاني بسبب عرقلة ميخايلو مودريك وسجل الهداف كول بالمر ركلة الجزاء في الدقيقة 44.
لكن جوش كولين فاجأ جماهير ستامفورد بريدج عندما هز الشباك بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وعانى تشيلسي للاستفادة من تفوقه العددي قبل أن يستعيد تقدمه في الدقيقة 78 عندما سجل بالمر مرة أخرى، هذه المرة بتسديدة منخفضة.
وأدرك بيرنلي التعادل مرة أخرى بعد ثلاث دقائق عندما سجل دارا أوشي من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.
وترك التعادل تشيلسي في المركز الـ11، بينما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير متأخرا بفارق أربع نقاط عن نوتنغهام فورست صاحب المركز الـ17.
سون يقود توتنهام للفوز
سجل القائد سون هيونغ مين هدفا متأخرا ليقود توتنهام هوتسبير للفوز 2-1 على مضيفه لوتون تاون ليعزز آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.
وبدأ سون الهجمة التي أنهاها بهدف الفوز في الدقيقة 86، ليهزم لوتون الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء والذي قدم أداء مفعما بالحيوية.
وتقدم تاهيت تشونغ لاعب لوتون في النتيجة مبكرا قبل أن يسدد سون في إطار المرمى. وأدرك توتنهام التعادل في الدقيقة 51 عندما سجل عيسى كابوري هدفا عن طريق الخطأ في مرماه قبل أن يسفر ضغط الفريق الضيف أخيرا عن هدف الفوز.
وارتقى توتنهام إلى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بفارق الأهداف أمام أستون فيلا الذي يستضيف ولفرهامبتون في وقت لاحق اليوم.
وتراجع لوتون إلى المركز الـ18، وهو أول مراكز الهبوط.
إيفرتون يخسر أمام بورنموث
وفي مباراة أخرى، أدى هدف عكسي لمدافع إيفرتون شيموس كولمان في الوقت المحتسب بدل الضائع إلى خسارة فريقه 2-1 أمام بورنموث، لتتفاقم مشاكل إيفرتون المهدد بالهبوط.
وبعد خصم 10 نقاط بسبب مخالفات للقواعد المالية تم تقليصها إلى ست نقاط وصل إيفرتون إلى الساحل الجنوبي تحت وطأة تهمة أخرى متعلقة بمخالفة اللوائح وعانى لخلق فرص لتسجيل الأهداف في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.
وتقدم بورنموث عن طريق المهاجم دومينيك سولانكي في الدقيقة 64 لكن البديل بيتو أدرك التعادل لإيفرتون في الدقيقة 87 بعد خطأ فادح من الحارس نيتو.
لكن بعد أربع دقائق أخرى واجه إيفرتون أزمة مجددا عندما وضع كولمان الكرة بالخطأ في مرماه ليتجرع فريقه الهزيمة الثالثة على التوالي.
ويحتل بورنموث المركز الـ13 برصيد 38 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ16 برصيد 25 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.