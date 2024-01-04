تقرير: ميشيل مدرب جيرونا مرشح قوي لتدريب نيوكاسل

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن ميشيل سانشيز، المدير الفني لجيرونا، ظهر كمرشح لإيدي هاو في تدريب نيوكاسل.

وقاد ميشيل البالغ من العمر 48 عامًا جيرونا للصعود إلى الدوري الإسباني في موسمه الأول، قبل أن يقود الفريق الكتالوني إلى المركز العاشر في الموسم الماضي.

وهذا الموسم يتصدر جيرونا جدول ترتيب الليغا مع ريال مدريد ولكل منهما 48 نقطة بعد 18 جولة، وفاز جيرونا أمس الأربعاء 4/2 على أتلتيكو مدريد، وسبق أن فاز 4/3 على برشلونة.

وبحسب "ديلي ميل" فإن تميّز جيرونا مع ميشيل وضع المدرب على رادار العديد من أكبر الأندية في أوروبا، بما في ذلك برشلونة، والآن نيوكاسل.