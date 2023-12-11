جيرونا يكتب التاريخ على حساب برشلونة (فيديو)

كتب نادي جيرونا التاريخ في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه برشلونة 4 -2، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.

وتعد مباراة اليوم أول مباراة لفريق جيرونا يحقق فيها الفوز على برشلونة، في تاريخ مباريات الفريقين بالدوري الإسباني.

وحلّق نادي جيرونا منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بهذا الفوز، ليضرب عصفورين بحجر واحد، فحقق أول فوز في تاريخه على برشلونة، ونجح بهذا الفوز في الانفراد بالصدارة.