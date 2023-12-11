جيرونا يكتب التاريخ على حساب برشلونة (فيديو)
كتب نادي جيرونا التاريخ في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه برشلونة 4 -2، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.
وتعد مباراة اليوم أول مباراة لفريق جيرونا يحقق فيها الفوز على برشلونة، في تاريخ مباريات الفريقين بالدوري الإسباني.
وحلّق نادي جيرونا منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بهذا الفوز، ليضرب عصفورين بحجر واحد، فحقق أول فوز في تاريخه على برشلونة، ونجح بهذا الفوز في الانفراد بالصدارة.
تقدم جيرونا عن طريق أرتيم دوفبيك في الدقيقة 12، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19.
وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، سجل جيرونا هدفه الثاني عن طريق ميغيل غوتيريز.
أضاف فاليري فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80، ولكن في 92 سجل إلكاي غاندوغان الهدف الثاني لبرشلونة.
وأطلق كريستيان ستواني رصاصة الرحمة على برشلونة وأحرز الهدف الرابع لجيرونا قبيل صافرة النهاية.
بهذا الفوز يحتل جيرونا صدارة الدوري وله 41 نقطة من 16 مباراة، متقدما على ريال مدريد بفارق نقطتين بعدما تعادل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس أمس السبت.
ويأتي برشلونة في المركز الرابع وله 34 نقطة، متساويا مع أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب والذي لعب مباراة أقل.
أتلتيكو مدريد يصعد للمركز الثالث
وفي وقت سابق صعد أتلتيكو مدريد إلى المركز الثالث مؤقتاً، بعد فوزه على ضيفه ألميريا متذيّل الترتيب 2-1 الأحد ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بانتظار لقاء برشلونة أمام جيرونا في ختام مباريات اليوم.
وسجّل ألفارو موراتا الهدف الأوّل (17) وأضاف الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني (22)، فيما سجّل البرازيلي ليو باتيستاو هدف ألميريا (62).
وقلّص أتلتيكو الفارق مع جاره المتصدّر ريال مدريد الذي تعادل مع مضيفه ريال بيتيس 1-1 السبت، إلى خمس نقاط قبل مباراة برشلونة أمام جيرونا الذي قد يتصدّر بفارق نقطةٍ عن ريال مدريد، في حال فوزه على جاره الكتالوني.
ويأتي فوز أتلتيكو قبل مواجهة لاتسيو الإيطالي الأربعاء المقبل ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لحسم الصدارة بينهما.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: