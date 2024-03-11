"بسبب الغيرة".. لاعبو مانشستر يونايتد غاضبون من هويلوند
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن قرار راسموس هويلوند بإجراء مقابلة مع قناة مشجعي مانشستر يونايتد على موقع "يوتيوب" تم التشكيك فيه من زملائه في الفريق.
وكان الدولي الدنماركي في حالة جيدة في عام 2024، حيث سجل سبعة أهداف في ست مباريات مع مانشستر يونايتد قبل تعرضه للإصابة مؤخرًا.
وخلال فترته المميزة، أجرى هويلوند مقابلة مع قناة "The United Stand" على موقع "يوتيوب"، حيث ناقش كل شيء بدءًا من مستواه التهديفي وحتى الحياة في مانشستر.
وفي حين أن البعض استمتع بإلقاء نظرة ثاقبة على ذهن هويلوند صاحب الرقم 11 في مانشستر يونايتد، تزعم تقارير أن زملاءه في الفريق شككوا في قرار إجراء المقابلة.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" تحدث اثنان من لاعبي مانشستر يونايتد إلى هويلوند بخصوص اختياره لإجراء مقابلة مع قناة "بنيت على السلبية وذبح لاعبي يونايتد".
وتعرَّضت قناة "The United Stand" سابقًا لانتقادات من المرتبطين بالنادي، حيث ادعى بول باركر، ذات مرة أن القناة "تسبب مشاكل" في مانشستر يونايتد.
ومع ذلك، رد مارك غولدبريدغ، الذي يدير القناة منذ ذلك الحين وأصر على أن الانتقادات تنبع من "الغيرة".
وكتب غولدبريدغ على منصة "X": "يبدو أن الغيرة دائمًا ما تكون أكثر توهجًا في يوم الأحد!" لذلك، استغرق إعداد تلك المقابلة أشهرًا".
وأضاف: "كان الجميع في النادي على علم بالأمر، كان اللاعب وآخرون يجرون وسائل الإعلام في يوم تدريبي في كارينغتون، كنا هناك طوال الصباح، إذا أراد أي شخص أن يوقف ذلك فيمكنه ذلك".
وفي أكتوبر، قال باركر مدافع يونايتد السابق إنه يعتقد أن غولدبريدغ كان "يهاجم النادي ومدير ومالكي فريق كرة القدم الذي لا يحبه حتى" نظرًا لأنه "مشجع نوتنغهام فورست".
وفي معرض حديثه عن الوضع فيما يتعلق بغولدبريدغ ويونايتد، قال باركر: "أنا لا أحب ما يفعله مارك غولدبريدغ".
وتابع: "إنها مشكلة، يجب على الجميع أن يكسبوا لقمة عيشهم، ولكن عليك أن تكون شديد الحساسية لكسب المال من شيء لا تحبه".
وأضاف: "ليس لديه أي علاقة بمانشستر يونايتد ، فهو من مشجعي نوتنغهام فورست، في الواقع، إنها مهارة مذهلة أن تفعل ذلك.. أن تجني المال مقابل شيء لا تحبه".
وأكد: "إنه يهاجم النادي والمدير ومالكي نادي كرة القدم الذي لا يحبه حتى، ليس لديه أي شعور داخلي تجاه النادي، إنه شعور مخيف ولكنه لا يصدق أن تستثمر في نادٍ لا تشجعه".
وقدم هويلوند مستوى مثيرًا للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، إذ سجل في ست مباريات متتالية للفريق.
وتعاقد مانشستر يونايتد مع اللاعب الصيف الماضي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني.
وسجل هويلوند 13 هدفًا في 30 مباراة في أول موسم له مع النادي.