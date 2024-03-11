"بسبب الغيرة".. لاعبو مانشستر يونايتد غاضبون من هويلوند

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن قرار راسموس هويلوند بإجراء مقابلة مع قناة مشجعي مانشستر يونايتد على موقع "يوتيوب" تم التشكيك فيه من زملائه في الفريق.

وكان الدولي الدنماركي في حالة جيدة في عام 2024، حيث سجل سبعة أهداف في ست مباريات مع مانشستر يونايتد قبل تعرضه للإصابة مؤخرًا.

وخلال فترته المميزة، أجرى هويلوند مقابلة مع قناة "The United Stand" على موقع "يوتيوب"، حيث ناقش كل شيء بدءًا من مستواه التهديفي وحتى الحياة في مانشستر.

وفي حين أن البعض استمتع بإلقاء نظرة ثاقبة على ذهن هويلوند صاحب الرقم 11 في مانشستر يونايتد، تزعم تقارير أن زملاءه في الفريق شككوا في قرار إجراء المقابلة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" تحدث اثنان من لاعبي مانشستر يونايتد إلى هويلوند بخصوص اختياره لإجراء مقابلة مع قناة "بنيت على السلبية وذبح لاعبي يونايتد".