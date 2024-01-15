تين هاغ يوجه رسالة إلى هويلوند وراشفورد بعد التعادل مع توتنهام
قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن راسموس هويلوند وماركوس راشفورد قدَّما دلائل أولية على شراكتهما القوية بعد أن سجل المهاجمان هدفين في التعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.
وألغى هدف ريتشارليسون تقدم أصحاب الأرض مبكرًا عبر راسموس هويلوند وتعادل رودريغو بنتانكور مرة أخرى لتوتنهام بعدما وضع ماركوس راشفورد يونايتد في المقدمة.
وسجل هويلوند هدفين فقط في الدوري هذا الموسم، بينما سجل راشفورد أربعة أهداف، لكن يبدو أن الثنائي يُظهِر تفاهمًا ويشارك كلٌّ منهما في صنع الأهداف للآخر.
وأوضح تين هاغ للصحفيين: "آمل أن يستمرا في هذا التطور، كما ترون فهما يصبحان أكثر تفاهمًا مع مرور الوقت - وهذا ما نحتاجه.
"نحن بحاجة إلى ذلك في كل المراكز بالملعب ولكن بشكل خاص في الخط الأمامي مع وجود مساحات ضيقة والحاجة لاتخاذ قرارات سريعة، نحتاج إلى اتخاذ القرارات الصحيحة في جزء من الثانية، لذلك نحتاج إلى هذا الحس".
وأضاف: "عندما لا يسجل لاعبو خط الهجوم، فإن الأمر يؤثر على الفريق بأكمله، وهذا يجعل الكل غير مطمئن، بدءًا من لاعبي خط الهجوم لأنهم بالطبع يكونون متعطشين عندما لا يسجلون ويلعبون بثقة أقل".
وسيخوض يونايتد مباراته المقبلة في الـ28 من يناير في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام الفائز من مواجهة نيوبورت كاونتي وإيستلي.