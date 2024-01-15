تين هاغ يوجه رسالة إلى هويلوند وراشفورد بعد التعادل مع توتنهام

قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن راسموس هويلوند وماركوس راشفورد قدَّما دلائل أولية على شراكتهما القوية بعد أن سجل المهاجمان هدفين في التعادل 2-2 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.

وألغى هدف ريتشارليسون تقدم أصحاب الأرض مبكرًا عبر راسموس هويلوند وتعادل رودريغو بنتانكور مرة أخرى لتوتنهام بعدما وضع ماركوس راشفورد يونايتد في المقدمة.

وسجل هويلوند هدفين فقط في الدوري هذا الموسم، بينما سجل راشفورد أربعة أهداف، لكن يبدو أن الثنائي يُظهِر تفاهمًا ويشارك كلٌّ منهما في صنع الأهداف للآخر.