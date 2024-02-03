ركلات الترجيح تقود قطر للتأهل لنصف نهائي كأس آسيا
تصدى مشعل برشم لثلاث ركلات ترجيح، ليمنح قطر، حاملة اللقب، بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بالفوز 3-2 على أوزبكستانن بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة دور الثمانية التي أقيمت، اليوم السبت، على استاد البيت بالتعادل 1-1.
وتقدمت قطر في الدقيقة 27، بعد أن سجل أوتكير يوسوبوف حارس أوزبكستان هدفا بالخطأ في مرماه، إثر تمريرة عرضية من حسن الهيدوس قائد أصحاب الأرض.
وأظهرت أوزبكستان وجهًا مغايرا في الشوط الثاني وسيطرت بشكل أكبر على الكرة وهددت مرمى مشعل برشم في أكثر من مناسبة، حتى جاءت الدقيقة 58 ليسجل أوديلغون حمروبيكوف هدف التعادل، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتلعب قطر في قبل النهائي أمام إيران التي فازت 2-1 على اليابان، اليوم السبت، وتقام المباراة يوم الأربعاء، 7 فبراير الجاري.