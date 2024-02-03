ركلات الترجيح تقود قطر للتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

تصدى مشعل برشم لثلاث ركلات ترجيح، ليمنح قطر، حاملة اللقب، بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بالفوز 3-2 على أوزبكستانن بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة دور الثمانية التي أقيمت، اليوم السبت، على استاد البيت بالتعادل 1-1.

وتقدمت قطر في الدقيقة 27، بعد أن سجل أوتكير يوسوبوف حارس أوزبكستان هدفا بالخطأ في مرماه، إثر تمريرة عرضية من حسن الهيدوس قائد أصحاب الأرض.