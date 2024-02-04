معاناة بايرن ميونخ تتزايد قبل مواجهة ليفركوزن
يبدو أن لعنة الإصابات تطارد فريق بايرن ميونخ، بعد الإعلان رسميا عن مدى قوة ومدة غياب ألفونسو ديفيز، والتي تعرض لها خلال مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ، مساء السبت.
وكان الفريق البافاري حقق الانتصار على نظيره مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، في الدوري الألماني.
ووفقًا للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، فإن ديفيز تعرض لإصابة في الرباط الداخلي لركبته اليسرى.
وأضاف أن ديفيز أجرى فحوصات طبية بعد المباراة وأثبتت إصابته بتمزق في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، وبات الظهير الأيسر بحاجة إلى فترة راحة.
وخرج ديفيز في الدقيقة 86 وعوضه البرتغالي رافائيل جيريرو.
ولم يكشف النادي مدة غياب ديفيز عن المباريات، لكن التقارير أشارت إلى غيابه لمدة 4 أسابيع.
وشارك الظهير البالغ 23 عاما في 27 مباراة الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع 3.
وكان مدرب بايرن ميونخ توماس توخيل أعلن أخيرا غيابَ أوباميكانو عن الملاعب لعدّة أسابيعَ بسبب معاناته من إصابة في الألياف العضلية لفخذه اليسرى، مؤكدا على الدور المحوري الذي يلعبه المدافع الفرنسي والفراغ الذي سيخلفه هذا الغياب.
كما سيخسر البافاري جهودَ كل من جوشوا كيميتش الذي تعرض لإصابة على مستوى كتفه اليسرى وكونراد لايمر المصاب في ربلة الساق دون تحديد لمدة ابتعادهم عن الملاعب.
كما أن بونا سار، لاعب الفريق، تعرض للإصابة في الرباط الصليبي، فيما يحتاج غنابري لـ3 أسابيع للعودة للملاعب منذ الإصابة العضلية التي تعرض لها أمام آينتراخت فرانكفورت يوم 9 ديسمبر الماضي.
ومن المقرر أن يواجه فريق بايرن ميونخ نظيره باير ليفركوزن على ملعب الأخير، مساء يوم السبت المقبل، في الدوري الألماني.
ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة ويليه بايرن ميونخ وصيفا بـ50 نقطة.