معاناة بايرن ميونخ تتزايد قبل مواجهة ليفركوزن

يبدو أن لعنة الإصابات تطارد فريق بايرن ميونخ، بعد الإعلان رسميا عن مدى قوة ومدة غياب ألفونسو ديفيز، والتي تعرض لها خلال مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ، مساء السبت.

وكان الفريق البافاري حقق الانتصار على نظيره مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، في الدوري الألماني.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، فإن ديفيز تعرض لإصابة في الرباط الداخلي لركبته اليسرى.

وأضاف أن ديفيز أجرى فحوصات طبية بعد المباراة وأثبتت إصابته بتمزق في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، وبات الظهير الأيسر بحاجة إلى فترة راحة.