ترتيب الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يحافظ على الصدارة

سجل ناثان تيلا ثنائية قاد بها باير ليفركوزن إلى الفوز 2-صفر على مضيفه دارمشتاد، اليوم السبت، والحفاظ على صدارة الدوري الألماني بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين الأسبوع المقبل.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة 33 عندما مرر أليخاندرو غريمالدو كرة إلى تيلا غير المراقب ليسكنها الشباك.

وكان بإمكان ليفركوزن إضافة هدف واحد آخر على الأقل خلال الشوط الأول، لكنه أضاع عدة فرص جيدة كانت إحداها من نصيب الوافد الجديد بورخا إجليسياس في الدقيقة 41 .

وعزز النيجيري الدولي تيلا تقدم ليفركوزن بالهدف الثاني في الدقيقة 52 بمساعدة فلوريان فيرتس، مسجلا هدفه الرابع في الدوري.

ورفع باير ليفركوزن، الذي لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم حتى الآن في كل المسابقات، رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ الذي فاز 3-1 على بروسيا مونشنغلادباخ في مباراة أخرى اليوم.