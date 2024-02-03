ترتيب الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يحافظ على الصدارة
سجل ناثان تيلا ثنائية قاد بها باير ليفركوزن إلى الفوز 2-صفر على مضيفه دارمشتاد، اليوم السبت، والحفاظ على صدارة الدوري الألماني بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين الأسبوع المقبل.
وتقدم ليفركوزن في الدقيقة 33 عندما مرر أليخاندرو غريمالدو كرة إلى تيلا غير المراقب ليسكنها الشباك.
وكان بإمكان ليفركوزن إضافة هدف واحد آخر على الأقل خلال الشوط الأول، لكنه أضاع عدة فرص جيدة كانت إحداها من نصيب الوافد الجديد بورخا إجليسياس في الدقيقة 41 .
وعزز النيجيري الدولي تيلا تقدم ليفركوزن بالهدف الثاني في الدقيقة 52 بمساعدة فلوريان فيرتس، مسجلا هدفه الرابع في الدوري.
ورفع باير ليفركوزن، الذي لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم حتى الآن في كل المسابقات، رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ الذي فاز 3-1 على بروسيا مونشنغلادباخ في مباراة أخرى اليوم.
بايرن ميونخ يهزم بروسيا مونشنغلادباخ
وفي مباراة أخرى، حول بايرن ميونخ تأخره بهدف واحد ليفوز 3-1 على بروسيا مونشنغلادباخ.
وسجل الفريق الزائر على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 35 حين فقد توماس مولر الكرة وبعد ثلاث تمريرات من مونشنغلادباخ استطاع نيكو إلفيدي هز شباك الحارس مانويل نوير.
وتعادل الفريق البافاري، الذي أهدر عدة فرص عن طريق كين وليروي ساني، قبل الاستراحة عن طريق الشاب ألكسندر بافلوفيتش الذي سجل للمباراة الثانية تواليا.
وأكمل صاحب الأرض عودته في النتيجة حين سجل كين في الدقيقة 70 بضربة رأس من مسافة قريبة بعد خطأ من حارس مونشنغلادباخ.
وسجل قائد إنجلترا، الذي انضم لبايرن قادما من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية للدوري الألماني، 24 هدفا خلال 20 مباراة مع فريقه في الدوري.
وجعل ماتياس دي ليخت النتيجة 3-1 بضربة رأس أخرى قبل أربع دقائق من النهاية ليضمن الفوز لبايرن.