من أوقفه؟ أزمة حارس النصر السعودي تعود بقوة للواجهة
عادت أزمة إيقاف نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر السعودي، عن مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا، للواجهة من جديد، بعد تصريحات أخيرة منسوبة لإبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن عدم تدخلهم لإبعاد اللاعب عن فريقه في البطولة القارية.
وكان العقيدي عوقب بالإيقاف لمدة 5 أشهر بجانب الغرامة المالية على خلفية اتهامه بالتمرد ورفض اللعب للمنتخب السعودي قبيل كأس آسيا 2023.
وأثير جدل بعد ذلك، ما إذا كان سيسري القرار قاريًّا أم لا؟، وقد حسمه الاتحاد الآسيوي بتأكيد عدم إيقاف اللاعب في دوري الأبطال والسماح بتواجده في المباريات، لكن رغم ذلك لم يلعب، وقد رأى البعض أن غيابه أسهم في خروج النصر من البطولة أمام العين.
كما إن مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، قال في تصريحات بعد ذلك إن إدارة النادي هي من أخبرته أن العقيدي ممنوع من المشاركة مع الفريق.
وقال إبراهيم القاسم، في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الرياضة، مساء الأحد، إن "النصر استفسر بخصوص عقوبة وإيقاف حارسه نواف العقيدي آسيويًّا، وتم الرد عليهم أن المسابقة تحت مظلة الاتحاد الآسيوي ولا تخضع لمعاييرنا".
من جانبه، تساءل الناقد الرياضي عايد الرشيدي، عمن يقف وراء إيقاف العقيدي بعد هذه التصريحات، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "إيقاف العقيدي شأن داخلي لا علاقة للاتحاد الآسيوي به، من قام إذا بالتحقيق وأوقف العقيدي؟ اتحاد القدم ولجانه، لم يخالف العقيدي أنظمة ولوائح ومسابقات الاتحاد الآسيوي ليتم إيقافه من الاتحاد الآسيوي، لذلك يجب أن تكون الشفافية واضحة، أخيرًا أنا على يقين أن الاتحاد الآسيوي لا يتدخل في العقوبات المحلية، ولكل اتحاد أنظمته وقوانينه الخاصة به في عقوبات اللاعبين".
فيما تساءل مغرد يدعى زيدان، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلًا: "عقوبة نواف العقيدي تحت مظلة الاتحاد الآسيوي كيف والعقوبة صدرت من الاتحاد المحلي، طيب من اللي عمم العقوبة المحلية وأصبحت خارجية؟! مستحيل إلا بخطاب من الاتحاد المحلي".
فيما قال الناقد محمد الدويش: "أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد أنهم لم يمنعوا نواف العقيدي من المشاركة الآسيوية. من منعه؟ من كلم إدارة النصر وقال: لا يشارك؟".
وعلق الإعلامي سليمان الشريف، قائلًا: "رد ابراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم حول الجهة التي أوقفت نواف العقيدي واضح تأخذه الإدارة النصراوية وتقدمه للاتحاد الآسيوي وتستفسر عن سبب إيقاف اللاعب قاريا".
يذكر أن القانوني الرياضي أحمد الأمير، كان أكد في وقتٍ سابق، أن إيقاف اللاعبين، إذا تم، سيكون على المستوى المحلي فقط، لأن تعميم العقوبات في مثل هذه الحالات، مخالف للوائح.