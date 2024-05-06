من أوقفه؟ أزمة حارس النصر السعودي تعود بقوة للواجهة

عادت أزمة إيقاف نواف العقيدي، حارس مرمى نادي النصر السعودي، عن مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا، للواجهة من جديد، بعد تصريحات أخيرة منسوبة لإبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن عدم تدخلهم لإبعاد اللاعب عن فريقه في البطولة القارية.

وكان العقيدي عوقب بالإيقاف لمدة 5 أشهر بجانب الغرامة المالية على خلفية اتهامه بالتمرد ورفض اللعب للمنتخب السعودي قبيل كأس آسيا 2023.

وأثير جدل بعد ذلك، ما إذا كان سيسري القرار قاريًّا أم لا؟، وقد حسمه الاتحاد الآسيوي بتأكيد عدم إيقاف اللاعب في دوري الأبطال والسماح بتواجده في المباريات، لكن رغم ذلك لم يلعب، وقد رأى البعض أن غيابه أسهم في خروج النصر من البطولة أمام العين.