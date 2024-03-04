"الاتحاد الآسيوي" يفجر مفاجأة مدوية بشأن نواف العقيدي

ويواجه فريق النصر السعودي أزمة خانقة في مركز حراسة المرمى بعد تعرض الحارس الأساسي نواف العقيدي للإيقاف وغيابه عن المباراة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد عاقب نواف العقيدي بالإيقاف لمدة 5 أشهر، بسبب مخالفات في حق المنتخب الوطني، على هامش معسكر الفريق قبل كأس آسيا 2023 التي انطلقت في قطر خلال شهر يناير الماضي.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي قوله بأن قائمة فريق النصر الأول لكرة القدم لا يوجد بها أي من أي لاعب موقوف، بمَن في ذلك نواف العقيدي.

وقال المصدر إن وجود اسم العقيدي في قائمة النصر المعتمدة من الاتحاد القاري بشكل طبيعي، لأن العقوبة الموقعة على الحارس محلية فقط.

وأضاف: "لم يتم إخبار القرغيزستاني ميخائيل تولكاشيف، مراقب المباراة، بوجود ما يمنع مشاركةَ أي لاعب من النصر، خاصة وأن الاتحاد الآسيوي يضيف كلمة (منع) في قوائم الفرق أمام اسم أي لاعب موقوف، وهو ما لم يحدث في حالة العقيدي".