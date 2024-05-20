جيرونا وبريست وبولونيا.. ثورة الصغار تفتح الطريق نحو دوري أبطال أوروبا
لم تشهد الدوريات الأوروبية الكبرى الكثير من المفاجآت في الصراع على اللقب باستثناء ملحمة باير ليفركوزن الألماني الذي وضع حدًّا لسيطرة بايرن ميونخ وتوج بلقب البوندسليغا، لكن السباق نحو المراكز المؤهلة للمسابقات القارية كان الأشد إثارة وتشويقًا لينتهي بمفاجآت كبرى في أكثر من دوري محلي بين البطولات الخمس الكبرى في القارة العجوز.
وحسم ريال مدريد سباق الدوري الإسباني على حساب غريمه برشلونة، لكن المفاجأة جاءت من الحصان الأسود للبطولة، نادي جيرونا الفريق المغمور والصاعد حديثًا لدوري الأضواء.
جيرونا وبريست: أولى تاريخية
وتمكن جيرونا من أن يخط مسيرة ملهمة خلال موسم 2023 ـ 2024 حقق في أعقابها الكثير من الانتصارات اللافتة منها الفوز ذهابًا وإيابًا على برشلونة (4 ـ 2) ليضمن في النهائية مقعدًا في أمجد الكؤوس الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.
ويحتل جيرونا المركز الثالث قبل جولة واحدة من نهاية سباق الدوري، ليخوض الموسم المقبل أول بطولة قارية في تاريخه من بوابة دوري الأبطال.
وفي الدوري الفرنسي، نسج نادي بريست الفريق الذي لم يكن طموحه أكثر من ضمان البقاء في دوري الأضواء، "الليغ 1"، على منوال جيرونا الإسباني، وأنهى سباق الدوري بمرتبة تاريخية هي الأفضل منذ تأسيس النادي في 1903.
وتوَّج بريست موسمه الرائع بمركز ثالث مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الثمين على مضيفه تولوز 3-0، في الجولة الأخيرة من سباق الدوري مستغلاً تعثر ليل أمام ضيفه نيس 2-2.
وسيخوض النادي الذي لم يسبق له التتويج بأي لقب محلي، وكان بلوغه ربع نهائي كأس فرنسا أفضل إنجازاته، مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات مباشرة وذلك بداية من سبتمبر المقبل.
بولونيا.. موتا يصنع الحدث
وفضلًا عن جيرونا الإسباني وبريست الفرنسي، جدد فريقا بولونيا الإيطالي وشتوتغارت الألماني العهد مع مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل عن آخر ظهور لهما في أمجد الكؤوس القارية.
وضمن بولونيا الإيطالي المركز الرابع في أسوأ الحالات وذلك قبل استقباله يوفنتوس اليوم الاثنين على ملعبه ضمن الجولة الـ37 وقبل الأخيرة.
ويتساوى الفريقان فى عدد النقاط ويتفوق بولونيا على يوفنتوس بثلاثة أهداف فقط في فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة، حيث يحتل فريق بولونيا المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتيشو برصيد 67 نقطة جمعها من 36 مباراة حيث فاز في 18 وتعادل في 13 وخسر 5 مواجهات وسجل 51 هدفًا وسكن شباكه 27 هدفًا وله 24 هدفًا.
بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الرابع بالرصيد ذاته 67 نقطة، وبالأرقام ذاتها أيضا، إذ جمعها من 36 مباراة: حقق 18 فوزًا و13 تعادلًا و5 هزائم وسجل 49 هدفًا وتلقى 28 هدفًا وله 21 هدفًا.
ويعود بولونيا بقيادة مدربه الصاعد تياغو موتا للمشاركة في دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ 60 عاما حيث خاض المسابقة في مناسبة يتيمة وذلك موسم 1964 ـ 1965 عندما توج بطلا لإيطاليا، وفي تلك النسخة اكتفى بالدور الأول بعد فوز وخسارتين.
كما أنهى شتوتغارت سباق الدوري الألماني في المركز الثاني للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، متقدمًا على كبار البوندسليغا بيارن ميونخ ودورتموند.
ونجح شتوتغارت في العودة إلى دوري الأبطال بعد غياب استمر 15 عاما، إذ تعود آخر مشاركة إلى موسم 2009 ـ 2010 وكان بلغ ثمن النهائي خلال تلك النسخة.