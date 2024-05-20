جيرونا وبريست وبولونيا.. ثورة الصغار تفتح الطريق نحو دوري أبطال أوروبا

لم تشهد الدوريات الأوروبية الكبرى الكثير من المفاجآت في الصراع على اللقب باستثناء ملحمة باير ليفركوزن الألماني الذي وضع حدًّا لسيطرة بايرن ميونخ وتوج بلقب البوندسليغا، لكن السباق نحو المراكز المؤهلة للمسابقات القارية كان الأشد إثارة وتشويقًا لينتهي بمفاجآت كبرى في أكثر من دوري محلي بين البطولات الخمس الكبرى في القارة العجوز.

وحسم ريال مدريد سباق الدوري الإسباني على حساب غريمه برشلونة، لكن المفاجأة جاءت من الحصان الأسود للبطولة، نادي جيرونا الفريق المغمور والصاعد حديثًا لدوري الأضواء.

جيرونا وبريست: أولى تاريخية

وتمكن جيرونا من أن يخط مسيرة ملهمة خلال موسم 2023 ـ 2024 حقق في أعقابها الكثير من الانتصارات اللافتة منها الفوز ذهابًا وإيابًا على برشلونة (4 ـ 2) ليضمن في النهائية مقعدًا في أمجد الكؤوس الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل جيرونا المركز الثالث قبل جولة واحدة من نهاية سباق الدوري، ليخوض الموسم المقبل أول بطولة قارية في تاريخه من بوابة دوري الأبطال.

وفي الدوري الفرنسي، نسج نادي بريست الفريق الذي لم يكن طموحه أكثر من ضمان البقاء في دوري الأضواء، "الليغ 1"، على منوال جيرونا الإسباني، وأنهى سباق الدوري بمرتبة تاريخية هي الأفضل منذ تأسيس النادي في 1903.

وتوَّج بريست موسمه الرائع بمركز ثالث مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الثمين على مضيفه تولوز 3-0، في الجولة الأخيرة من سباق الدوري مستغلاً تعثر ليل أمام ضيفه نيس 2-2.