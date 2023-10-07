ترتيب الدوري الإيطالي: بولونيا يقتنص التعادل من إنتر ميلان

اقتنص فريق بولونيا تعادلا ثمينا على حساب منافسه إنتر ميلان بهدفين لمثلهما، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي، على ملعب "جوزيبي مياتزا".

وافتتح إنتر ميلان التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق فرانسيسكو أتشيربي بتمريرة من تشالهان أوغلو.

وبعد دقيقتين، تمكن لاوتارو مارتينيز من إضافة الهدف الثاني لإنتر ميلان.