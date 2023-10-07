ترتيب الدوري الإيطالي: بولونيا يقتنص التعادل من إنتر ميلان
رصيد إنتر ميلان 19 نقطة في صدارة الترتيب
اقتنص فريق بولونيا تعادلا ثمينا على حساب منافسه إنتر ميلان بهدفين لمثلهما، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي، على ملعب "جوزيبي مياتزا".
وافتتح إنتر ميلان التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق فرانسيسكو أتشيربي بتمريرة من تشالهان أوغلو.
وبعد دقيقتين، تمكن لاوتارو مارتينيز من إضافة الهدف الثاني لإنتر ميلان.
وفي الدقيقة 17 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بولونيا بعد مراجعة تقنية الفار، وسجل منها ريكاردو أورسوليني هدف بولونيا الأول بالدقيقة 19.
مع بداية الشوط الثاني، سجل جوشوا زيركزي الهدف الثاني لبولونيا بالدقيقة 52 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة يصبح رصيد إنتر ميلان 19 نقطة في صدارة الترتيب، وبولونيا لديه 11 نقطة في المركز الثامن.