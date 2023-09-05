3 عوامل قد تساعد باريس سان جيرمان في تجديد عقد مبابي

وحسب تقرير ليكيب فإن المفاوضات القائمة بين مبابي وباريس سان جيرمان المدعمة ببعض المتغيرات التي طرأت على الفريق قد تسهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

التعاقدات الجديدة

تعاقد باريس سان جيرمان مع مجموعة من اللاعبين الفرنسيين البارزين، مثل: عثمان ديمبلي، وكولو مواني، ولوكاس هيرناندز؛ ما جعل مبابي أكثر رضًا عن أجواء الفريق وهو ما أظهره بالترحيب باللاعبين الجدد.

رحيل نيمار

أشارت تقارير صحفية عديدة إلى رغبة مبابي في رحيل نيمار من الفريق حيث يرى المهاجم الفرنسي أن تواجد نيمار يوثر سلبًا على الفريق بسبب نمط حياته.

وعاد مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان هذا الصيف في اليوم الذي تأكد فيه رحيل نيمار إلى الهلال السعودي وقبل 24 ساعة فقط من أعلان الأمر رسميًّا.