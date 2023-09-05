3 عوامل قد تساعد باريس سان جيرمان في تجديد عقد مبابي
قالت صحيفة ليكيب إن نادي باريس سان جيرمان يخوض جولة مفاوضات جديدة مع مهاجمه كيليان مبابي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024.
ورفض كيليان مبابي تمديد عقده مع النادي لعام إضافي، حيث أخطر إدارة باريس سان جيرمان بالأمر عبر رسالة رسمية.
وتفجرت أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعودة اللاعب إلى التدريبات ثم مباريات الفريق بعد استبعاده من جولة النادي في شرق آسيا ثم أول مباراة في الدوري الفرنسي.
ومع عودته للفريق، تصدر مبابي قائمة هدافي الدوري الفرنسي بخمسة أهداف قبل التوقف الدولي الحالي.
وحسب تقرير ليكيب فإن المفاوضات القائمة بين مبابي وباريس سان جيرمان المدعمة ببعض المتغيرات التي طرأت على الفريق قد تسهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
التعاقدات الجديدة
تعاقد باريس سان جيرمان مع مجموعة من اللاعبين الفرنسيين البارزين، مثل: عثمان ديمبلي، وكولو مواني، ولوكاس هيرناندز؛ ما جعل مبابي أكثر رضًا عن أجواء الفريق وهو ما أظهره بالترحيب باللاعبين الجدد.
رحيل نيمار
أشارت تقارير صحفية عديدة إلى رغبة مبابي في رحيل نيمار من الفريق حيث يرى المهاجم الفرنسي أن تواجد نيمار يوثر سلبًا على الفريق بسبب نمط حياته.
وعاد مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان هذا الصيف في اليوم الذي تأكد فيه رحيل نيمار إلى الهلال السعودي وقبل 24 ساعة فقط من أعلان الأمر رسميًّا.
إيثان
وشددت صحيفة ليكيب على أن تواجد إيثان مبابي شقيق كيليان الأصغر في تدريبات باريس سان جيرمان مع الفريق الأول قد حسن الحالة المزاجية لنجم الفريق.
ولعب إيثان بالفعل بجوار مبابي في المباريات الودية للفريق، كما شوهدا يمرحان في التدريبات أكثر من مرة.
موقف ريال مدريد
وعلى الرغم من عدم تقديم ريال مدريد عرضًا رسميًّا لباريس سان جيرمان هذا الصيف لشراء مبابي، فقد أكدت ليكيب أن الريال لم يخرج من الصفقة فاحتمالات انتقال اللاعب إلى سانتياغو برنابيو الصيف القادم ما زالت متواجدة في ظل عدم الاتفاق حول تجديد عقده حتى اللحظة.