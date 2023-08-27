تقرير: مستقبل مبابي ينحصر بين 3 خيارات

كشفت صحيفة "سبورت" عن 3 خيارات أمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

واستمر الحديث عن مستقبل مبابي منذ يونيو الماضي بعدما أبلغ ناديه أنه لا ينوي تفعيل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025، وأنه يريد البقاء هذا الموسم مع الفريق.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن برنامج "Telefoot" الفرنسي أن مستقبل مبابي ينحصر بين 3 خيارات مع تبقي أيام على نهاية السوق الصيفي.