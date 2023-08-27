تقرير: مستقبل مبابي ينحصر بين 3 خيارات
كشفت صحيفة "سبورت" عن 3 خيارات أمام المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
واستمر الحديث عن مستقبل مبابي منذ يونيو الماضي بعدما أبلغ ناديه أنه لا ينوي تفعيل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025، وأنه يريد البقاء هذا الموسم مع الفريق.
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن برنامج "Telefoot" الفرنسي أن مستقبل مبابي ينحصر بين 3 خيارات مع تبقي أيام على نهاية السوق الصيفي.
واختار باريس سان جيرمان اتباع استراتيجية مشابهة لاستراتيجية الموسم الماضي، حيث دخل مبابي العام الأخير في عقده قبل أن ينجح الفريق في إقناعه بالتجديد لموسمين، مع بند يتيح للاعب تفعيل التجديد حتى موسم ثالث.
ومع تبقي أيام قليلة على نهاية السوق الصيفي ينحصر مستقبل مبابي بين 3 خيارات وهي:
1. التجديد لموسم واحد
وأحد الخيارات المطروحة على الطاولة هو أن يوقع مبابي على تجديد العقد لعام إضافي.
ومن شأن هذا القرار أن يسمح للاعب بالبقاء في باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي مما يوفر الاستقرار للفريق لمواجهة التحديات التي تنتظره.
2. التجديد لمدة طويلة
والاحتمال الثاني الذي يتم النظر فيه هو تجديد العقد لمدة طويلة.
ومن الممكن أن يضمن هذا الخيار استمرار مبابي مع باريس سان جيرمان لسنوات؛ مما يعزز مكانته كإحدى الركائز الأساسية للفريق ويحافظ على التزامه بالمشروع الرياضي.
3. الرحيل مجانا في 2024
على الرغم من أن مبابي قرر البقاء في باريس سان جيرمان هذا الموسم، إلا أنه لا يُستبعد رحيله مجانا بعد أقل من عام.
وسيفتح هذا الخيار باب فرص أمام مبابي لاستكشاف وجهات مختلفة دون قيود.