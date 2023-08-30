لوكاكو يستكمل إجراءات انتقاله إلى روما
استكمل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو انتقاله إلى فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم معارًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة قدرتها وسائل إعلام بمبلغ يتراوح ما بين 7-8 ملايين يورو.
وسيمنح انتقال لوكاكو إلى فريق العاصمة الإيطالية جرعة هجومية لفرقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي جمع نقطة وحيدة بعد مرور جولتين، بعد معاناته إثر إصابة الإنجليزي تامي أبراهام بأربطة الركبة نهاية الموسم الماضي.
ووافق لوكاكو "30 عامًا" على تخفيض راتبه من 11 مليون يورو إلى 7.5 ملايين، والانتقال إلى روما الرازح تحت تسوية للعب المالي النظيف مع الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا".
وسيجتمع اللاعب، مجددًا، بمورينيو الذي أشرف عليه في تشيلسي، ومانشستر يونايتد.
وخاض اللاعب القادم في 2021 إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، الموسم الماضي، معارًا مع إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا، وعلى الرغم من تسجيله 14 هدفًا، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يعبّر لوكاكو عن رغبته بالبقاء مع الفريق.
وكان روما ناشطًا في سوق الانتقالات، الصيف الجاري، بعد ضمه الجزائري ـ الفرنسي حسام عوار من ليون بعقد لخمسة أعوام، وعاد إليه الأرجنتيني لياندرو باريديس بعد 6 أعوام على رحيله ليكون بصحبة زميله البرتغالي ريناتو سانشيس القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفي آخر صفقاته، تعاقد روما، السبت الماضي، مع الإيراني سرداد القادم من ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة مع خيار الشراء نهائيًا.