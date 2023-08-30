لوكاكو يستكمل إجراءات انتقاله إلى روما

وسيمنح انتقال لوكاكو إلى فريق العاصمة الإيطالية جرعة هجومية لفرقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي جمع نقطة وحيدة بعد مرور جولتين، بعد معاناته إثر إصابة الإنجليزي تامي أبراهام بأربطة الركبة نهاية الموسم الماضي.

ووافق لوكاكو "30 عامًا" على تخفيض راتبه من 11 مليون يورو إلى 7.5 ملايين، والانتقال إلى روما الرازح تحت تسوية للعب المالي النظيف مع الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا".

وسيجتمع اللاعب، مجددًا، بمورينيو الذي أشرف عليه في تشيلسي، ومانشستر يونايتد.