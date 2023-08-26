لوكاكو يؤكد اقترابه من الانضمام لنادي روما

وكانت شبكة "سكاي سبورتس"، أشارت إلى أن لوكاكو تواصل مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، عبر مكالمة فيديو، حيث أكد اللاعب حرصه على إتمام عملية انتقاله للفريق.

ويُجري روما مفاوضات مع تشيلسي للتعاقد مع لوكاكو على سبيل الإعارة مقابل حوالي 10 ملايين يورو، لكن صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أكدت أن الفريق الإنجليزي مستعد لتغطية جزء من راتبه.

وكان لوكاكو قد دخل في مفاوضات مع يوفنتوس؛ ما جعل إنتر يقرر عدم شرائه نهائيا.

لوكاكو شارك في 37 مباراة بقميص إنتر ميلان في الموسم الماضي، تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.