لوكاكو يؤكد اقترابه من الانضمام لنادي روما
أكد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، اقترابه من الانضمام لفريق روما الإيطالي، في الميركاتو الجاري.
ويعيش لوكاكو موقفا غامضا في ظل عدم حسم مستقبله رغم تبقي أسبوع واحد فقط على نهاية سوق الانتقالات الصيفية.
وقضى لوكاكو الموسم الماضي معاراً لنادي إنتر ميلان الإيطالي وقاده لتحقيق لقب كأس إيطاليا والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيل أهداف مؤثرة أمام بنفيكا وبورتو.
وقال لوكاكو في تصريحات لوسائل إعلام بلجيكية، إنه سيسافر غدا الأحد، من أجل التوقيع لروما بشكل رسمي، موضحا: "أنا متوتر. لكن غدًا، سأسافر إلى روما لتوقيع عقدي".
وكانت شبكة "سكاي سبورتس"، أشارت إلى أن لوكاكو تواصل مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، عبر مكالمة فيديو، حيث أكد اللاعب حرصه على إتمام عملية انتقاله للفريق.
ويُجري روما مفاوضات مع تشيلسي للتعاقد مع لوكاكو على سبيل الإعارة مقابل حوالي 10 ملايين يورو، لكن صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أكدت أن الفريق الإنجليزي مستعد لتغطية جزء من راتبه.
وكان لوكاكو قد دخل في مفاوضات مع يوفنتوس؛ ما جعل إنتر يقرر عدم شرائه نهائيا.
لوكاكو شارك في 37 مباراة بقميص إنتر ميلان في الموسم الماضي، تمكن خلالها من تسجيل 14 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.