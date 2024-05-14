لاعب كرة قدم إنجليزي يغتصب امرأة أثناء نومها ويبتزها بصورها
كشفت تقارير صحفية عن نظر إحدى المحاكم في إنجلترا بقضية اتهام لاعب كرة قدم باغتصاب امرأة أثناء نومها، قبل أن يرسل صورًا فاضحة لها إلى زملائه في الفريق.
وأحضر مايكل إيمري، 33 عامًا، المرأة إلى فندق بعد قضاء ليلة الاحتفال بفوز فريق وارينغتون رايلاندز لكرة القدم ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في 22 مايو 2021.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فقد استمعت محكمة سانت ألبانز كراون إلى أقوال المرأة التي قالت إنهما مارسا الجنس بالتراضي في البداية، قبل أن يغفو المدعى عليه.
وأشارت إلى أنه بعد استيقاظهما أخبرته أنها لا تريد ممارسة الجنس مرة أخرى، قبل أن يغتصبها "إيمري"، حسبما قالت للمحكمة.
وأوضحت أنها تظاهرت بشعورها بالإغماء، قبل أن يغتصبها اللاعب للمرة الثانية.
وقالت شارلوت نيويل، محامية المرأة المدعية، عند افتتاحها للقضية: "بينما كانت المرأة نائمة، أظهر السيد إيمري تجاهله التام لاستقلالية وموافقة المرأة التي عاشرها من خلال التقاط صور لها وهي عارية من دون علمها، وتوزيعها قبل الساعة الرابعة صباحاً بقليل بين زملائه في الفريق".
وأضافت أن "موكلتها لم تكن تعلم شيئًا عن هذا الأمر، ولم تكن لتسمح مطلقًا بالتقاط مثل هذه الصور".
واتهم إيميري بإرسال صور إباحية إلى دردشات جماعية على تطبيق واتساب.
وقالت المرأة للمحكمة إنها كانت مترددة في الذهاب إلى الشرطة في ذلك الوقت؛ لأنها كانت على علم بإحصائيات الإدانة بالاغتصاب.
لكن نظرًا لارتباط إيمري بفريق كرة قدم نسائي، قررت إخبار مارك باي، رئيس نادي وارينغتون رايلاندز، بالاعتداء المزعوم، وأبلغت الشرطة عنه في 16 أغسطس 2021.
وعقب مقابلة مسجلة، ألقي القبض على إيميري في 29 سبتمبر 2021، وادعى أنهما مارسا الجنس بالتراضي ثلاث مرات.
وقال إيمري أيضًا إنها بدت بخير و"لم تظهر عليها أي علامات تدل على أنها غير سعيدة"، عندما غادرت غرفة الفندق في صباح اليوم التالي.
ومع ذلك، لم يذكر الصور ورفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها، حسبما استمعت المحكمة.