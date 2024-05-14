لاعب كرة قدم إنجليزي يغتصب امرأة أثناء نومها ويبتزها بصورها

كشفت تقارير صحفية عن نظر إحدى المحاكم في إنجلترا بقضية اتهام لاعب كرة قدم باغتصاب امرأة أثناء نومها، قبل أن يرسل صورًا فاضحة لها إلى زملائه في الفريق.

وأحضر مايكل إيمري، 33 عامًا، المرأة إلى فندق بعد قضاء ليلة الاحتفال بفوز فريق وارينغتون رايلاندز لكرة القدم ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في 22 مايو 2021.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فقد استمعت محكمة سانت ألبانز كراون إلى أقوال المرأة التي قالت إنهما مارسا الجنس بالتراضي في البداية، قبل أن يغفو المدعى عليه.

وأشارت إلى أنه بعد استيقاظهما أخبرته أنها لا تريد ممارسة الجنس مرة أخرى، قبل أن يغتصبها "إيمري"، حسبما قالت للمحكمة.

وأوضحت أنها تظاهرت بشعورها بالإغماء، قبل أن يغتصبها اللاعب للمرة الثانية.