لاعب يعتزل كرة القدم ويتحول إلى راهب بوذي

تخلى اللاعب كيفن ليدين عن رياضة كرة القدم التي كان يحبها، ليصبح راهبًا في تايلاند.

ولعب ليدين في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي مع فريق باغانيسي كالتشيو 1926، وإيه سي بيزا، بعد أن لعب في موطنه السويد خلال شبابه.

وتمكن ليدين من الحصول على الكأس خلال فترة وجوده في بيزا، فقد فاز في تصفيات الدوري الإيطالي معه عام 2019.

لكن الإصابات أجبرت ليدين على الاعتزال في عام 2021، لذا قرر التخلي عن أسلوب حياته المبهر، الذي تضمن رحلات إلى دبي، ليصبح راهبًا.

وبدأ ليدين في الذهاب إلى "منتجعات التأمل" في تايلاند ومارس اليوغا، وأصبح مدربًا في منطقة كو فانجان السياحية الشهيرة.

وكان ليدين قد عرض أزياء لماركة الملابس تيدي ستراتفورد العام الماضي، وترك الكحول، في سعيه للعثور على "السعادة الحقيقية".

ويعتقد ليدين أنه يمكن العثور على ذلك من خلال عدم تسميم النفس وعدم الإفراط في استهلاك "المنتجات السهلة"، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الأطعمة غير الصحية.