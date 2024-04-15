لاعب يعتزل كرة القدم ويتحول إلى راهب بوذي
تخلى اللاعب كيفن ليدين عن رياضة كرة القدم التي كان يحبها، ليصبح راهبًا في تايلاند.
ولعب ليدين في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي مع فريق باغانيسي كالتشيو 1926، وإيه سي بيزا، بعد أن لعب في موطنه السويد خلال شبابه.
وتمكن ليدين من الحصول على الكأس خلال فترة وجوده في بيزا، فقد فاز في تصفيات الدوري الإيطالي معه عام 2019.
لكن الإصابات أجبرت ليدين على الاعتزال في عام 2021، لذا قرر التخلي عن أسلوب حياته المبهر، الذي تضمن رحلات إلى دبي، ليصبح راهبًا.
وبدأ ليدين في الذهاب إلى "منتجعات التأمل" في تايلاند ومارس اليوغا، وأصبح مدربًا في منطقة كو فانجان السياحية الشهيرة.
وكان ليدين قد عرض أزياء لماركة الملابس تيدي ستراتفورد العام الماضي، وترك الكحول، في سعيه للعثور على "السعادة الحقيقية".
ويعتقد ليدين أنه يمكن العثور على ذلك من خلال عدم تسميم النفس وعدم الإفراط في استهلاك "المنتجات السهلة"، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الأطعمة غير الصحية.
وينصح ليدين متابعيه، البالغ عددهم 11 ألفا على "إنستغرام"، بعدم الانبهار بالمال والدرجات العلمية والألقاب، وبدلا من ذلك التوسط والسيطرة على صحتهم البدنية.
وكتب ليدين العام الماضي: "في عام 2021، انتهت مسيرتي الكروية الاحترافية بسبب الإصابات، بدأت أسأل نفسي ما هي السعادة، وما هو الهدف من الحياة".
وأضاف: "معظم الناس لن يسألوا أنفسهم أبدًا هذا السؤال، أولئك الذين غالبًا ما يعتقدون أن الحصول على الحرية المالية أو الشهرة سيجعلهم سعداء".
وتابع: "بعد دراسة علم السعادة، وممارسة اليوغا، وجدت إجابة ما هي السعادة، تعلمت كيفية الحصول عليها، وكيفية الحفاظ عليها".
ويعلّم ليدين الناس "ألا يأخذوا الحياة على محمل الجد"، بينما لا يزال يجد الوقت لممارسة حبه الأول لكرة القدم من خلال دمج الكرة في تمارين اليوغا الخاصة به.