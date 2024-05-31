المنستيري ينتزع فوزا مثيرا من الصفاقسي ويطارد الترجي على صدارة الدوري
انتزع الاتحاد المنستيري فوزا مثيرا وهاما على النادي الصفاقسي (1 ـ0) ليعزز مكانه في وصافة مجموعة التتويج بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة ذهابا لمجموعة الصراع على اللقب.
وبعد أن كانت المباراة متجهة نحو التعادل دون أهداف، سجل شهاب الجبالي هدفا في الدقيقة السادسة بعد التسعين ليقود الاتحاد لتكرار ما فعله ذهابا عندما نجح في إجبار الصفاقسي على تجرع الخسارة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ورفع المنستيري رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الترجي المتصدر فيما تجمد رصيد النادي الصفاقسي عند تسع نقاط في المركز الرابع.
وسيطر الاتحاد المنستيري الذي تكبد خسارة وحيدة خلال مرحلة التتويج أمام النادي الإفريقي، متذيل الجدول، على المباراة لكن حارس الصفاقسي صبري بن حسن تألق بشكل لافت، قبل أن تهتز شباكه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف لمهاجمه شهاب الجبالي الجبالي بتسديدة قوية من مسافة قريبة بالقدم اليسرى عندما استغل كرة علاء الدين الدريدي التي اصطدمت بالقائم وعادت في مناطق جزاء الصفاقسي.
وتستكمل مباريات الجولة الثالثة التي كانت بدأت بتعادل سلبي بين النجم الساحلي والملعب التونسي، يوم الأحد عندما يستضيف النادي الإفريقي (7 نقاط) غريمه التقليدي الترجي التونسي الذي يحتل الصدارة برصيد 17 نقطة.
ويتعين على الترجي الفوز لتفادي فقدان صدارة الترتيب خصوصا أنه سيكون وجها لوجه في الجولة الموالية مع ملاحقه الاتحاد المنستيري في ملعب رادس.
وسيطر الترجي التونسي على لقب الدوري الممتاز بين 2017 و2002 قبل أن يضع النجم الساحلي حدا لتلك السيطرة بالفوز باللقب في الموسم الماضي.