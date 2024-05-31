المنستيري ينتزع فوزا مثيرا من الصفاقسي ويطارد الترجي على صدارة الدوري

انتزع الاتحاد المنستيري فوزا مثيرا وهاما على النادي الصفاقسي (1 ـ0) ليعزز مكانه في وصافة مجموعة التتويج بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة ذهابا لمجموعة الصراع على اللقب.

وبعد أن كانت المباراة متجهة نحو التعادل دون أهداف، سجل شهاب الجبالي هدفا في الدقيقة السادسة بعد التسعين ليقود الاتحاد لتكرار ما فعله ذهابا عندما نجح في إجبار الصفاقسي على تجرع الخسارة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع المنستيري رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الترجي المتصدر فيما تجمد رصيد النادي الصفاقسي عند تسع نقاط في المركز الرابع.

وسيطر الاتحاد المنستيري الذي تكبد خسارة وحيدة خلال مرحلة التتويج أمام النادي الإفريقي، متذيل الجدول، على المباراة لكن حارس الصفاقسي صبري بن حسن تألق بشكل لافت، قبل أن تهتز شباكه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف لمهاجمه شهاب الجبالي الجبالي بتسديدة قوية من مسافة قريبة بالقدم اليسرى عندما استغل كرة علاء الدين الدريدي التي اصطدمت بالقائم وعادت في مناطق جزاء الصفاقسي.