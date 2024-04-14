الدوري التونسي: المنستيري يتعادل مع الترجي 1-1 في الوقت القاتل

منح رودريغو رودريغيز هدف السبق للترجي في الدقيقة 37 بعد جهد مميز من حسام تقا قبل أن يتعاون مع غيلان الشعلالي ويمرر كرة متقنة للمهاجم البرازيلي الذي أطلق تسديدة مفاجئة من داخل منطقة الجزاء باغتت الحارس بشير بن سعيد.

لكن اليعقوبي أدرك التعادل بضربة رأس مفاجئة خدعت حارس الترجي أمان الله مميش.

ورفع الترجي، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب، رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة متقدمًا بفارق 6 نقاط من 4 مباريات عن ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري.