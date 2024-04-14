الدوري التونسي: المنستيري يتعادل مع الترجي 1-1 في الوقت القاتل
سجل البديل عدنان اليعقوبي هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه الاتحاد المنستيري نقطة ثمينة بالتعادل 1-1 مع ضيفه الترجي ضمن مرحلة التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.
منح رودريغو رودريغيز هدف السبق للترجي في الدقيقة 37 بعد جهد مميز من حسام تقا قبل أن يتعاون مع غيلان الشعلالي ويمرر كرة متقنة للمهاجم البرازيلي الذي أطلق تسديدة مفاجئة من داخل منطقة الجزاء باغتت الحارس بشير بن سعيد.
لكن اليعقوبي أدرك التعادل بضربة رأس مفاجئة خدعت حارس الترجي أمان الله مميش.
ورفع الترجي، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب، رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة متقدمًا بفارق 6 نقاط من 4 مباريات عن ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري.
وفي مجموعة تفادي الهبوط، عاد فريق"قوافل قفصة" بنقطة ثمينة من باجة بتعادله دون أهداف مع الأولمبي الباجي في الجولة السابعة.
ورفع الأولمبي الباجي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث متأخرًا بفارق نقطتين عن المتصدرين النادي البنزرتي واتحاد تطاوين.
وبات رصيد قوافل قفصة 10 نقاط في المركز الخامس.