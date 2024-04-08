مدرب الترجي التونسي يحقق إنجازا فريدا في دوري أبطال إفريقيا

سجل المدرب البرتغالي للترجي التونسي ميغيل كاردوزو رقما مميزا وغير مسبوق في تاريخ مشاركات النادي في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن قاده للحفاظ على نظافة شباكة في أربع مباريات متتالية.

وحقق دفاع الترجي التونسي سلسلة إيجابية لم تهتز فيها شباكه ولو في مناسبة واحدة، وذلك في أربع مباريات متتالية، وهو ما لم يحققه الفريق في السابق.

وتأهل الترجي التونسي، مساء السبت، للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بفوزه بركلات الترجيح (4 ـ2) على حساب أسيك أبيدجان الإيفواري، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل من دون أهداف.

وقبل ذلك كان الترجي فاز على النجم الساحلي (2 ـ 0)، ثم على الهلال السوداني (1 ـ 0)، ضمن دور المجموعات، ليكمل سلسلة 4 مباريات من دون أن تتلقى شباكه أهدافا.

وتولى ميغيل كاردوزو قيادة الترجي في 15 يناير بعقد يمتد لعام ونصف العام، وقاده حتى الآن للتأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا، ولتصدر ترتيب الدوري التونسي برصيد 12 نقطة بعد مرور 3 مباريات، كما أن الترجي لم يتلقَ أي هدف في المباريات الثلاث التي خاضها في الدوري، بعد الفوز بهدف من دون رد على حساب النادي الإفريقي.