النصر ينافس الأهلي والاتحاد على نجم الهلال
كشفت تقارير صحفية أن سلمان الفرج، نجم نادي الهلال السعودي، بات على رادار عدة أندية في دوري روشن، بعدما ألمح إلى رحيله عن "الزعيم"، في الميركاتو المقبل.
وكان الفرج عبر عن شعوره بصعوبة الموسم الجاري؛ ما فتح باب التكهنات حول مستقبله مع النادي، سواء بالاعتزال أو الانتقال إلى نادٍ آخر.
وقال الفرج في تصريحات أثناء احتفالية تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي، يوم الجمعة، على أرض ملعب "المملكة أرينا": "لا يوجد شيء رسمي حتى اللحظة بشأن مستقبلي، وما أريده من الجمهور أن يعرف أن هذه هي كرة القدم، ولا يوجد لاعب دائم، وقد يعتزل، أو ينتقل إلى نادٍ آخر".
وأضاف: "هذا الموسم صعب عليّ للأمانة، لأنني اعتدت على شغل دور أساس في المنظومة، وما يسعدني حقًّا هو فوز الفريق بالبطولات، وعدم تأثره بغيابي، وهذا الأهم".
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "البلاد"، فإن وجهة سلمان الفرج ستكون إلى نادي القادسية، الذي تملكه شركة أرامكو السعودية، وذلك بعد صعوده إلى دوري روشن؛ حيث يسعى الفرج إلى ختام مشواره الرياضي في النادي الشرقي.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تدخل أندية النصر والشباب والأهلي والاتحاد في المنافسة على الصفقة، حيث يعتبر الفرح مكسبًا لأي فريق ينضم إليه؛ نظرًا للإمكانات والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها.
يذكر أن سلمان الفرج صاحب الـ 35 عامًا، لم يعرف أي نادٍ طوال مسيرته الاحترافية غير الهلال، وتدرّج في المراحل السنية للنادي قبل تصعيده إلى الفريق الأول عام 2008.