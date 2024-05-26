النصر ينافس الأهلي والاتحاد على نجم الهلال

كشفت تقارير صحفية أن سلمان الفرج، نجم نادي الهلال السعودي، بات على رادار عدة أندية في دوري روشن، بعدما ألمح إلى رحيله عن "الزعيم"، في الميركاتو المقبل.

وكان الفرج عبر عن شعوره بصعوبة الموسم الجاري؛ ما فتح باب التكهنات حول مستقبله مع النادي، سواء بالاعتزال أو الانتقال إلى نادٍ آخر.

وقال الفرج في تصريحات أثناء احتفالية تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي، يوم الجمعة، على أرض ملعب "المملكة أرينا": "لا يوجد شيء رسمي حتى اللحظة بشأن مستقبلي، وما أريده من الجمهور أن يعرف أن هذه هي كرة القدم، ولا يوجد لاعب دائم، وقد يعتزل، أو ينتقل إلى نادٍ آخر".

وأضاف: "هذا الموسم صعب عليّ للأمانة، لأنني اعتدت على شغل دور أساس في المنظومة، وما يسعدني حقًّا هو فوز الفريق بالبطولات، وعدم تأثره بغيابي، وهذا الأهم".