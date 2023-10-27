فتح تحقيق في غياب جيمس هاردن عن مباراة فيلادلفيا سيكسيرز وميلووكي باكس

وقال مايك باس المتحدث باسم الدوري الأمريكي للمحترفين في بيان: "نحن ندرس الحقائق المتعلقة بمشاركة جيمس هاردن، الليلة، لتحديد ما إذا كان هناك سبب مقبول لعدم مشاركته".

وقال المدرب نيك نورس، يوم الأربعاء، إن اللاعب لن يسافر مع الفريق حتى يتمكن من العمل على إعادة تنظيم حالته مع أعضاء الفريق.

وتتطلب سياسة مشاركة اللاعبين من الفرق إظهار سبب معتمد لتغيب اللاعب عن المباريات التلفزيونية الوطنية (مثل إدراج فينيكس لإصابات ديفين بوكر، وبرادلي بيل، مما جعلهم يغيبون عن زيارة صنز إلى لوس أنجلوس ليكرز ليلة الخميس).

يمكن أن يتم تغريم الفرق بمبلغ 100.000 دولار بسبب انتهاكها للسياسة.