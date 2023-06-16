بسبب فيديو السلاح الناري.. NBA تقرر إيقاف جا مورانت نجم غريزليز 25 مباراة

وعوقب اللاعب، الذي خاض مباراة كل النجوم مرتين، بالإيقاف ثماني مباريات، في وقت سابق في مارس آذار، بعد الظهور في فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سلاحا ناريا في ملهى ليلي.

ومنع غريزليز مورانت من ممارسة أنشطة الفريق بعد الواقعة الأخيرة في مايو/ أيار الماضي، حين ظهر وهو يحمل سلاحا في سيارة، في تصرف اعتبرت رابطة الدوري أنه "يؤذي سمعة" المسابقة.

وأعلن مورانت تحمله مسؤولية تصرفاته الشهر الماضي، واعتذر لرابطة الدوري وغريزليز ومدينة ممفيس.

وبدأ الإيقاف بأثر فوري وسيغيب عن أول 25 مباراة في الدوري المنتظم في الموسم الجديد 2023-2024.

ويسجل مورانت متوسط 27.1 نقطة بجانب 8 تمريرات حاسمة مع الاستحواذ على 6 كرات مرتدة كل لقاء خلال 53 مباراة هذا الموسم مع غريزليز.