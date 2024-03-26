حسين الشحات يعتذر لوالدة محمد الشيبي (فيديو)
اعتذر حسين الشحات نجم النادي الأهلي، إلى محمد الشيبي مدافع بيراميدز، بعد صفع الأول له وسبه لوالدته، على هامش مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي.
ومثل حسين الشحات للتحقيقات، بصحبة محاميه، وصدر قرار بإخلاء سبيل لاعب النادي الأهلي من سراي النيابة، على واقعة مشادة قوية جمعته مع الشيبي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، والتي صفع فيها "الشحات"، نجم بيراميدز.
وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وقتذاك إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد هذه الواقعة.
كما أن مجلس إدارة الأهلي، وقع عقوبة مالية على اللاعب، بغرامة قدرها 500 ألف جنيه.
وحل حسين الشحات، ضيفاً في رامز جاب من الآخر، الذي يقدمه رامز جلال عبر قناة "إم بي سي".
وقال الشحات: "ما حدث بيني وبين محمد الشيبي كان مجرد نرفزة ملعب ليس أكثر، وهو أيضاً قام بالخروج عن النص تجاهي وتجاه عدد من لاعبي الأهلي".
وأضاف: لو قدامي محمد الشيبي هقول له أنا آسف وأعتذر لوالدته علشان غلطت فيها".