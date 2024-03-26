حسين الشحات يعتذر لوالدة محمد الشيبي (فيديو)

ومثل حسين الشحات للتحقيقات، بصحبة محاميه، وصدر قرار بإخلاء سبيل لاعب النادي الأهلي من سراي النيابة، على واقعة مشادة قوية جمعته مع الشيبي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، والتي صفع فيها "الشحات"، نجم بيراميدز.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وقتذاك إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد هذه الواقعة.

كما أن مجلس إدارة الأهلي، وقع عقوبة مالية على اللاعب، بغرامة قدرها 500 ألف جنيه.