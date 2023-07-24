أول تعليق من حسين الشحات بعد صفع محمد الشيبي

قدم حسين الشحات لاعب الأهلي اعتذاره عن صفع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد مباراة الفريقين، أمس الأحد، في الدوري المصري.

وعقب المباراة، ذهب الشحات للشيبي، الذي كان يحتفل مع زملائه بالفوز 3/0 على الأهلي، وتحدث معه بعصبية، ثم صفعه على وجهه، وهو ما بدا صادما للاعب المغربي، قبل أن يحاول اللاعبان الاشتباك، لكن لاعبي الفريقين تدخلوا للفصل بينهما.