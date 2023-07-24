أول تعليق من حسين الشحات بعد صفع محمد الشيبي
قدم حسين الشحات لاعب الأهلي اعتذاره عن صفع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد مباراة الفريقين، أمس الأحد، في الدوري المصري.
وعقب المباراة، ذهب الشحات للشيبي، الذي كان يحتفل مع زملائه بالفوز 3/0 على الأهلي، وتحدث معه بعصبية، ثم صفعه على وجهه، وهو ما بدا صادما للاعب المغربي، قبل أن يحاول اللاعبان الاشتباك، لكن لاعبي الفريقين تدخلوا للفصل بينهما.
وقال حسين الشحات عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها، وإنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيها الشيطان حينها، وإنني أستغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".
وأضاف: "لن أبحث عن مبررات، ولكني أجد نفسي مخطئا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعا بشرف".
وتابع: "ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع، لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".
وأردف الشحات: "أعتذر عن ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري".
وأتم: "وإنني أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وإنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسؤكم مني مرة أخرى".
وختم الشحات: "اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيئها، لا يصرف عنِّي سيِّئها إلا أنت".
وأعلنت رابطة الأندية المصرية، بالتنسيق مع إدارة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري، إيقاف حسين الشحات مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه، طبقا لقائمة العقوبات.
كما أعلن الأهلي فرض غرامة مالية على اللاعب، لم يتم الكشف عن قيمتها.