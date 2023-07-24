ردود فعل واسعة بعد صفعة الشحات لمحمد الشيبي

أثارت الصفعة التي وجهها حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي المصري، تجاه المغربي محمد الشيبي، ظهير فريق الكرة بنادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، ردود فعل واسعة، حيث طالب الكثيرون بضرورة تغليظ عقوبة لاعب الفريق الأحمر.

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز، شهدت اندلاع أزمة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، حيث وجه حسين الشحات السباب إلى الشيبي وصفعه على وجهه، وتم تداول فيديو على نطاق واسع لما حدث بين الطرفين.

وكان الأهلي قد نال هزيمة على يد بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 بثلاثية دون رد، في مواجهة تحصيل حاصل بين الفريقين.