ردود فعل واسعة بعد صفعة الشحات لمحمد الشيبي
أثارت الصفعة التي وجهها حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي المصري، تجاه المغربي محمد الشيبي، ظهير فريق الكرة بنادي بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، ردود فعل واسعة، حيث طالب الكثيرون بضرورة تغليظ عقوبة لاعب الفريق الأحمر.
وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز، شهدت اندلاع أزمة عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، حيث وجه حسين الشحات السباب إلى الشيبي وصفعه على وجهه، وتم تداول فيديو على نطاق واسع لما حدث بين الطرفين.
وكان الأهلي قد نال هزيمة على يد بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 بثلاثية دون رد، في مواجهة تحصيل حاصل بين الفريقين.
بيان الأهلي
وأصدر نادي الأهلي بيانًا رسميًا مقتضبًا عن الواقعة، جاء فيه: "قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات".
وقام "الشحات" بالاعتذار للشيبي عن التصرف الذي بدر منه، في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، وتم تداول فيديو وصور للثنائي وهما يتصافحان عقب المباراة.
رد الشيبي
من جانبه، روى الشيبي تفاصيل ما حدث عبر خاصية "الستوري" بتطبيق "إنستغرام، قائلا: "تعرضت للسب في مباراة السوبر المصري وأمس، مع مضايقات وضرب في المباراتين".
وأضاف: "قبل واقعة أمس وقبل الصفع، كان في تهديد بكسر قدمي حيث قال لي: لو كنت بدأت المباراة لكسرت قدمك".
وأردف: "وهو تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري، وكان سهل جدًا أنني أقوم بنفس الرد أو أكثر لكن القانون الداخلي للنادي واحترامي لمسؤولي نادي بيراميدز جعلني أتفادى أي رد في تلك اللحظة".
وتابع: "حتى فيديو الصلح كان أمام الصحفيين وجاء بطلب من الطرف الأخر بعد العلم بأن فيديو الصفع تم نشره على المواقع".
وأتم: "التأكيد على تهديد بالكسر في قدمي يهدد مسيرتي الكروية في الدوري المصري".
تصعيد بيراميدز
كما قرر نادي بيراميدز التقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد حسين الشحات.
وقال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: "النادي سيرفق بشكواه كافة الفيديوهات التي تثبت خروج لاعب الأهلي عن النص وتعديه على اللاعب بعد المباراة بشكل فج ولا يمكن السكوت عليه".
وأكمل: "خاصة أنه تكرر مع ذات اللاعب في السوبر المصري بالإمارات ولم يتخذ اتحاد الكرة أو لجانه أي قرارات بحق لاعبي الأهلي".
وأضاف: "سأُطالب في الشكوى بتوقيع أقصى عقوبة طبقا للائحة على حسين الشحات خاصة أن الفيديوهات واضحة وتثبت تعديه على الشيبي، والنادي لن يسكت على حق لاعبيه مهما وصلت الأمور".
وأتم: "كما أننا سنتقدم بشكوى رسمية ضد الحكم محمود ناجي الذي أدار مباراة بيراميدز والأهلي بسبب أخطائه وقراراته الغريبة خلال اللقاء".
وقال الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية: "ما حدث أمر غير مقبول على الإطلاق ولم يعجبني تصرف حسين، وكان خارجا عن المعروف في كرة القدم، البعض قال إن الشيبي استفز حسين الشحات باحتفاله ولكن لا يكون الرد بهذه الطريقة على الإطلاق، وكان مهم الاعتذار سريعا بالطبع، وبرافو على الشحات اعتذاره السريع".
من جانبه، قال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عبر حسابه على تويتر: "لا يوجد أي مبرر للي عمله حسين الشحات، ولا فيه أي مبرر للاعتداء عموما داخل الملعب أو خارجه.. بس طبعًا عشان كل واحد فاكر إنه محمي بكام واحد محسوب علينا صحفي هيدافع عنه، وكام مسؤول بيخاف ياخد قرارات، فكله بيعدي، لازم قرارات رادعة وسريعة لأن من أمن العقاب أساء الأدب، وحسنًا فعل الأهلي باتخاذ قرار العقوبة والإعلان عنها".
فيما كشف الإعلامي الرياضي كريم رمزي موقف لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري بشأن الواقعة، موضحا: "تواصلنا مع أحد مسؤولي لجنة الانضباط وقال لنا التالي: بما إن الشحات اتخذ هذا الموقف وتم التقاط صورة له فهناك موقف سيتخذ ضده، ولكن بما أنه حدث اعتذار بين الطرفين فالموضوع انتهى عند هذا الحد، ولكن اللجنة تتدخل إذا قرر الشيبي التقدم بشكوى ضد الشحات، ولكن ما قيل لنا إنه لا نظر لهذه الواقعة بما أنه حدث اعتذار عن الفعل ومن ارتكب ضده الفعل تقبل الاعتذار".
وتعد هذه الهزيمة هي الأولى للأهلي بشكل عام في مختلف البطولات المحلية هذا الموسم برفقة مدربه السويسري مارسيل كولر.
بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة الـ 73 في المركز الثاني، ويظل الأهلي بطل الدوري في الصدارة برصيد 82 نقطة.