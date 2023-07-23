الدوري المصري.. بيراميدز يحرم الأهلي من إنهاء الموسم بلا هزيمة ويُسقطه بثلاثية (فيديو)
قضى فريق بيراميدز على آمال الأهلي في إنهاء الموسم الحالي من الدوري المصري بلا هزيمة، وكسر سلسلة انتصارات المارد الأحمر وألحق به هزيمة ثقيلة مساء اليوم الأحد.
وفاز بيراميدز على الأهلي بنتيجة 3-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
تقدم بيراميدز في الدقيقة 39 بهدف عكسي سجله محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 77.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مصطفى فتحي الهدف الثالث لبيراميدز.
وأكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه أحمد توفيق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وشهد اللقاء إهدار حسين الشحات لاعب الأهلي لضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، مهدرا بذلك فرصة تقليص الفارق.
وقضى بيراميدز على آمال الأهلي في الفوز باللقب بدون هزيمة، بعدما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي الذي حسم اللقب قبل عدة جولات، عند 80 نقطة في المركز الأول.