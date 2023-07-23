الدوري المصري.. بيراميدز يحرم الأهلي من إنهاء الموسم بلا هزيمة ويُسقطه بثلاثية (فيديو)

تقدم بيراميدز في الدقيقة 39 بهدف عكسي سجله محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مصطفى فتحي الهدف الثالث لبيراميدز.

وأكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه أحمد توفيق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهد اللقاء إهدار حسين الشحات لاعب الأهلي لضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، مهدرا بذلك فرصة تقليص الفارق.