حسين الشحات يصفع الشيبي لاعب بيراميدز (فيديو)

وقضى بيراميدز على آمال الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري بدون هزيمة، بعدما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم، وفاز عليه بثلاثية نظيفة.

وشهد اللقاء إهدار حسين الشحات لاعب الأهلي لضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، مهدرا بذلك فرصة تقليص الفارق.

وعقب المباراة، ذهب حسين الشحات إلى محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز الذي كان يحتفل مع زملائه بالفوز الكبير على الأهلي، وتحدث معه بعصبية.

وخلال حديث الشحات العصبي قام اللاعب المصري بصفع الشيبي بشكل مفاجئ على وجهه، ليظل المدافع المغربي واقفًا مذهولًا من الموقف، ثم ذهب للاشتباك معه، قبل أن يتدخل أفراد من الناديين لمنعهما من الوصول لبعضهما البعض.

وعقب الخروج من الملعب حرص حسين الشحات على الصلح مع محمد الشيبي والاعتذار له.

وقام الشحات بتقبيل رأس الشيبي والاعتذار له في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز وبعض لاعبي الفريقين.