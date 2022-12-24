من هي "ستيفاني روز بيرترام" صديقة كيليان مبابي الجديدة؟
ذكرت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي "كيليان مبابي" مهاجم باريس سان جيرمان دخل في علاقة نسائية جديدة بعدما أنهى علاقته مع العارضة "إينيس راو"، حيث لم يعد الثنائي يتابعان بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعية.
وبحسب تقارير إعلامية أوروبية، فإن النجم كيليان مبابي هداف نهائيات كأس العالم قطر 2022 برصيد 8 أهداف، والذي خسر النهائي برفقة منتخب فرنسا بضربات الترجيح أمام الأرجنتين، دخل في علاقة مع عارضة الأزياء البلجيكية "ستيفاني روز بيرترام".
من هي ستيفاني روز بيرترام؟
وُلدت "ستيفاني روز بيرترام" عارضة الأزياء البلجيكية، في تشرين الأول/ أكتوبر 1994، في بلجيكا، وفي سن 13 سنة وقَّعت مع وكالة عارضات الأزياء دومينيك الناجحة، ومنذ ذلك الحين حظيت الشابة البلجيكية بمسار ناجح.
وتعمل "ستيفاني" حاليًا مع شركة "Next Management" الشهيرة ، وشاركت في الحملات الإعلانية الرئيسة لـعدة منتوجات عالمية أبرزها H&M Brands و L'Oréal و Hunkemöller و Primark و Provicative Agent .
و لا تعتبر "ستيفاني" بعيدة عن عالم كرة القدم لكون صديقها السابق هو اللاعب الهولندي "غريغوري فان دير ويل" و لديها ابنتان معه، وانفصلا منذ عدة أشهر.
وظهرت "ستيفاني" في نهائيات كأس العالم قطر، ونشر إيلي مزراهي مصمم وصديق للعارضة البلجيكية صورة لها وبجانبها عبارة "هيا فرنسا"، وهو ما يعني تشجيعها للمنتخب الفرنسي.
كما ذكرت قناة "جويس لمدون فرنسي" أن ستيفاني روز تتردد على نفس الأماكن التي يرتادها كيليان مبابي .