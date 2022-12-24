من هي "ستيفاني روز بيرترام" صديقة كيليان مبابي الجديدة؟

من هي ستيفاني روز بيرترام؟

وُلدت "ستيفاني روز بيرترام" عارضة الأزياء البلجيكية، في تشرين الأول/ أكتوبر 1994، في بلجيكا، وفي سن 13 سنة وقَّعت مع وكالة عارضات الأزياء دومينيك الناجحة، ومنذ ذلك الحين حظيت الشابة البلجيكية بمسار ناجح.

وتعمل "ستيفاني" حاليًا مع شركة "Next Management" الشهيرة ، وشاركت في الحملات الإعلانية الرئيسة لـعدة منتوجات عالمية أبرزها H&M Brands و L'Oréal و Hunkemöller و Primark و Provicative Agent .

و لا تعتبر "ستيفاني" بعيدة عن عالم كرة القدم لكون صديقها السابق هو اللاعب الهولندي "غريغوري فان دير ويل" و لديها ابنتان معه، وانفصلا منذ عدة أشهر.

وظهرت "ستيفاني" في نهائيات كأس العالم قطر، ونشر إيلي مزراهي مصمم وصديق للعارضة البلجيكية صورة لها وبجانبها عبارة "هيا فرنسا"، وهو ما يعني تشجيعها للمنتخب الفرنسي.

كما ذكرت قناة "جويس لمدون فرنسي" أن ستيفاني روز تتردد على نفس الأماكن التي يرتادها كيليان مبابي .