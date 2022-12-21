ريال مدريد مستعد لدفع مليار يورو من أجل ضم مبابي

وبحسب الصحيفة نظر ريال مدريد في عقد اللاعب، والذي سيكون 630 مليون يورو على مدى 4 مواسم، وهو على استعداد لدفع ذلك المبلغ.

وسيدفع ريال مدريد أيضًا 150 مليون يورو قيمة الصفقة والمكافأة بالإضافة إلى العمولات ليصل المجموع حوالي مليار يورو على مدى 4 مواسم.

ويشعر ريال مدريد بالقلق على كريم بنزيما البالغ من العمر 35 عامًا والذي أصيب كثيرًا هذا الموسم، خاصة أن هناك عددًا قليلًا من المهاجمين العالميين الذين يتناسبون مع مشروع ريال مدريد. كما أن بيريز مقتنع بأن مبابي هو الحل الوحيد لتأمين مستقبل النادي الرياضي.

ويريد مبابي التحدث مع مسؤولي باريس سان جيرمان بعد انتهاء كأس العالم لتوضيح موقفه.

وقدم مبابي أداءً للذكرى في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، يوم الأحد الماضي، لكن أهدافه الثلاثة لم تكن كافية لإنقاذ أحلام فرنسا بعد الخسارة بركلات الترجيح 4-2 عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي في استاد لوسيل في قطر.

وأصبح مبابي اللاعب الثاني الذي يحرز "هاتريك" في نهائي كأس العالم بعدما أعاد منتخب بلاده إلى المباراة مرتين، أولهما بهدفين قرب نهاية الوقت الأصلي.

وأحرز "مبابي" ركلة الترجيح الأولى لفرنسا لكن الحارس إيميليانو مارتينيز تصدى لركلة كينغسلي كومان قبل أن يطيح أوريلين تشواميني بركلته خارج الملعب.